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政風主管涉性騷！出差飯店只訂1房誆經費不足 女同仁驚逃求助

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政風主管涉性騷！出差飯店只訂1房誆經費不足 女同仁驚逃求助

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

一名60多歲花蓮縣政府某政風室主管，上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，甚至藉故不讓女同仁離開房間，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。縣府表示，嚴正看待、從速嚴懲，也將該主管調離職務避免影響調查。

該名政風室主管明知女同仁未在受訓名單裡，且公務員出公差住宿費早已調高至3500元，卻故意騙女同仁到台北，更以公差費額度有限，誆稱2人只能住一間房，且一再以談公事、聊天等藉口，不讓女同仁走出房間，有預謀犯案嫌疑。

女同仁逃離後自費另訂1間房，決定就近向轄區警方報案，隔天也立刻向縣府政風處提出申訴，同步向花蓮縣議員陳情。

發現事情已鬧大，政風室主管趕緊申請退休，不過廉政署調查發現惡行，立即阻擋退休公文，也下令將主管調離現職，接受法辦，主管恐損失數百萬元退休俸。

花蓮縣政府指出，針對縣府所屬機關政風人員涉嫌性騷擾一案嚴正看待，即刻責由縣府政風處與人事處各依權責按規定啟動必要程序，從速嚴懲，以維法紀。

縣府表示，已於第一時間採取將涉嫌人調離職務等必要管理措施，避免影響職場安全衛生及後續調查程序，並聯繫申訴人提供必要協助與關懷，同時注意隱私保護，避免再次傷害。

縣府強調，對任何形式的性騷擾或違反性別平等行為，縣府均秉持嚴正看待、零容忍的立場，並依規

定審慎處理。本案現已進入法定程序，本府定將要求相關人員依法配合，以釐清事實，維護程序正義與當事人權益。

一名60多歲花蓮縣政府某政風室主管，上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供
一名60多歲花蓮縣政府某政風室主管，上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供

一名60多歲花蓮縣政府某政風室主管，上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供
一名60多歲花蓮縣政府某政風室主管，上月疑似要求年輕貌美新進女同仁北上受訓，到了飯店卻以經費拮据為由只訂1間房，被害人趁機逃走報警，並向縣府政風處提出申訴。圖／民眾提供

花蓮 主管 台北

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