男準備空屋預謀性侵女高生今起訴移審 有逃亡再犯之虞續押3個月

42歲蔡姓男子住在台南市東區，卻在永康區一間高中旁物色廢棄空屋，在裡面鋪設浴巾，作為預謀性侵女學生的地點；日前他企圖強行擄走17歲女高中生性侵未遂，台南地檢署聲押獲准，今天依強制性交等罪提起公訴，移審台南地院，法院裁定即日起續押3個月。得抗告。

台南地院說明，蔡姓男子經訊問後，認定涉犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年犯強制性交未遂罪、成年人故意對少年犯強盜未遂罪，犯罪嫌疑重大；蔡涉犯重罪，且自承犯案前、後均有變裝，以迴避追查，顯見有規避追訴、審判、執行傾向。

法院認定，有相當理由足認蔡有逃亡之虞，且依卷內事證及蔡的供述，顯示蔡事前已有縝密準備及計畫，非單純臨時起意犯案，堪認蔡再為同種犯罪類型可能性甚高，有事實足認有反覆實施強制性交、強盜犯罪之虞，而有羈押原因。

法院審酌，蔡所犯強制性交、強盜案件對社會治安危害甚深，考量國家司法權有效行使、社會秩序及公共利益維護、蔡的人身自由及防禦權受限制程度，認為其他侵害較小手段不足以替代羈押，而有羈押必要，裁定自今日起羈押3個月。

檢方今起訴指出，住在台南市東區的蔡姓男子，今年4月初挑選永康區忠孝路36巷3號廢棄空屋作為據點，先在空屋1樓後側房間內地面鋪設浴巾，並在空屋旁草叢鋪設木板、廢棄木門，以利他將鎖定的被害人自忠孝路人行道強擄至廢棄空屋內犯案。

今年4月22日傍晚5時55分許，蔡看到穿著寫有高中名稱上衣的17歲女高中生，獨自一人行走在忠孝路36巷人行道，認有機可趁，使用噴灑酒精的口罩，摀住女學生口鼻，並不顧她反抗，強拉往草叢方向移動，準備帶她進入廢棄空物強盜及強制性交。

女學生不斷用力掙扎反抗，導致左右臂、左上眼臉瘀傷、左右耳廓、右耳垂均有傷口、背部、左右手肘、左側頸部擦挫傷、右側腰、右前臂、右大腿、右小腿後有抓痕、左前臂四處瘀傷、右膝擦傷、左膝至小腿不規則擦傷；此時路過陳姓民眾發現她呼喊求救，上前阻止蔡。

蔡見對方持木棍上前大聲制止，趕緊逃離現場，並換上預先放置於機車車廂內的衣物，騎車逃逸；警方隔天持檢察官拘票及法院搜索票，至東區勝利路12巷將他拘提到案，扣得犯罪用浴巾2條、毛巾3條、拖鞋、防曬面罩、袖套、黑色長褲、牛仔褲、黑色短袖上衣等物品。

檢方偵訊時，蔡承認犯行，依據女學生及目擊者陳姓男子證述、監視器畫面、現場照片、蔡的筆電、手機搜尋紀錄等，認定蔡的自白與事實相符，犯嫌堪以認定，依法提起公訴。