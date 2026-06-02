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桃園男借住雇主姊家竟五度性侵9歲女童 遭重判14年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

蔡姓男子被控借住雇主姊姊家8個月期間，竟對雇主當時未滿10歲一對姊妹花伸魔爪，受害姊姊隱忍近3年才透露，其母證實孩子嚴重創傷、甚至自傷，連遺書都寫了，桃園地院依5次對未滿14歲女犯強制性交罪，判蔡男應執行14年，其餘被訴對妹妹性侵部分，因證據不足諭知無罪，可上訴。

判決指出，蔡男於2020年2月起借住在受害小姊妹當時位於桃園市平鎮區住處，與受害小姊妹一家四口同住，蔡男當時明知受害姊姊年僅9歲，還在就讀國小三年級，竟於借住期間的6月至8月間，趁讀小三的姊姊下課後、家長不在家的機會，在住處房間內無視女童閃躲抗拒，5度以手摸、舌舔胸部與下體，並以手指插入陰道等方式強制性交得逞。受害女童直到上國中，受不了妹妹屢次提及蔡男，才向母親崩潰痛哭揭發惡行。

檢警偵查時，蔡男全盤否認犯行，辯稱與女童舅舅有薪資糾紛、與女童父親有手機分期保證人糾紛，並透過辯護人質疑事隔多年證據不足，且女童事後並未立即求救，不符典型被害人反應，檢方調查後，依妨害性自主罪嫌將蔡起訴。

判決指出，受害女童多次在警詢、偵訊及法庭上陳述案發過程，前後大致一致，並有妹妹、母親的證詞，以及女童事後出現憂鬱、失眠、自傷、胃痛等症狀，經馬偕醫院診斷為「創傷後壓力症候群（PTSD）」，心理諮商報告也佐證其創傷反應，法院認定女童證詞可信，並有多項補強證據。

針對檢方另起訴蔡男也對妹妹性侵部分，法院認為妹妹歷次證述均未指控被告有性侵害行為，相關驗傷報告也無法明確指向是被告所為，最終判決無罪。

蔡姓男子６年前借住在雇主姊姊家時，被控對當時未滿10歲的一對小姊妹伸魔爪，桃園地院審理，姊姊的部分依5次對未滿14歲女子強制性交罪判處應執行徒刑14年，妹妹的部分則因證據不足無罪。可上訴。示意圖／聯合報系資料照
蔡姓男子６年前借住在雇主姊姊家時，被控對當時未滿10歲的一對小姊妹伸魔爪，桃園地院審理，姊姊的部分依5次對未滿14歲女子強制性交罪判處應執行徒刑14年，妹妹的部分則因證據不足無罪。可上訴。示意圖／聯合報系資料照

性侵 桃園 雇主

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