已婚台電6旬主管搞不倫 強摸輕熟女同事胸部被告...得賠25萬確定

台電公司六旬已婚主管與公司輕熟女同事發展婚外情，3年前駕駛公務車外出時，在車內強摸女員工雙胸，遭女員工提告刑事、民事責任，刑事部分，二審認男主管涉犯強制猥褻罪，判刑7月，民事部分，台中高分院近日審結，判男主管要賠女員工25萬元確定。

判決指出，台電公司一名六旬男主管已婚，與年約30歲的的女員工同廠區同事，雙方發展婚外情，2023年7月11日晚間7時20分許，男主管駕駛公務車搭載女員工，女方坐在右前座位。男主管利用同車之便，在車內以手及身體壓制女方雙手致其無法抗拒，強摸女員工右側乳房數十秒。

女員工案發後向公司提出性騷擾申訴並經認定成立，事後更因身心受創多次尋求臨床心理師諮商，承受極大精神痛苦，據此提出刑事、民事告訴。

刑事部分，男主管在法院審理時辯稱，女方主動邀約，先為其口交，後續撫摸胸部屬合意互動，未違反意願。

法官依據男主管在公司訪談時坦承「知道胸部是她的禁忌」、「為了反擊她才壓著她的手」等語，認定確有強制猥褻犯行。一審判處男主管有期徒刑7月，二審維持原判，目前全案上訴最高法院中。

民事求償部分，一審法官審酌，女性乳房屬身體隱私部位，男主管不顧女方推拒強行撫摸，已嚴重侵害其身體權及貞操權。

法官綜合考量男方為大學畢業、月薪約7萬元、名下財產逾540萬；女方為碩士畢業、月薪約5萬元等情狀，判決男主管應賠償精神慰撫金25萬元。

一審判決後，男主管不服上訴，仍堅稱雙方是婚外情關係，先前在刑事一審認罪僅是基於道義及感情，男主管還主張，女方事後主動致電錄音動機可議，且女方接受心理諮商，可能是公務或家庭因素導致，未必與本案有關，請求廢棄原判決。

男主管配偶也因本案反告該名女員工侵害配偶權，獲判賠20萬元確定。

台中高分院審認，縱使雙方在案發前有擁抱、親吻或口交等其他親密肢體接觸，但女方已明確表達，拒絕被觸摸胸部，男方仍強行為之，絕不能解讀為性行為的暗示或事前同意，認一審判賠25萬元無不當，駁回男主管上訴，全案確定。