查緝畫面曝！日籍現役AV女優來台賣淫遭逮 跨國應召集團馬伕遭判刑3月

被成人片商稱「國寶級原石天然美少女」的日籍某AV女優去年來台賣淫，連同郭姓尋芳客一併遭送辦裁罰，警方另逮連姓「馬伕」妨害風化罪送辦，士林地院審理後判刑3月，可易科罰金9萬元；事件曝光引發關注，警方今公布相關影像證實案情。

警方指出，台北市警局士林分局員警2025年11月14日執行正俗專案期間，在探查轄內商旅時，發現日籍女子搭乘汽車抵達旅館進入某客房，疑涉性交易；員警在現場埋伏，待房內男女出門後上前攔查，該名日籍女子及台及郭姓男子便坦承剛剛完成性交易。

員警持續追查，後續在旅館外當場逮捕負責載送女子的51歲連姓男子，連男對犯行坦承不諱，全案詢後依社會秩序維護法對性交男女裁罰，將日籍女子遣返母國，另依刑法妨害風化罪嫌將連男移送士林地檢署偵辦。

判決指出，連男與身分不詳的應召集團合作，由集團總機在線上招攬媒合尋芳客，連男依指示接送女子到指定地點性交易，交易完成後負責收帳並轉交集團成員，以時薪300元為報酬；相關監視器畫面、對話紀錄、筆錄等，顯示連男意圖營利而媒介他人性交，審酌犯後態度等，依法判刑3月，可易科罰金。