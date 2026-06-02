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人夫偷吃女特助「排卵期狂攻猛進」鬧出人命 小三判賠正宮50萬
台中李姓女子擔任公司特助卻和已婚上司婚外情，多次性交、出國旅遊，甚至收對方婚戒、生下1名小孩，對方王姓妻子控訴她侵害配偶權求償80萬元；法院查，李女曾傳「你在我排卵期狂攻猛進」、「你孩子牢固黏在子宮上」等語給王夫，判她應給付50萬元給王，可上訴。
王控訴，李女擔任先生特助期間，明知對方已婚有家庭仍於2024年10月起交往，2人在家中、七期豪宅浴缸、汽車旅館，甚至到新加坡期間6度發生性行為，甚至導致李女懷孕生子。
王表示，李和她先生互稱老公、寶貝老婆，還頻繁到馬來西亞、日本、捷克、新加坡、香港及歐洲旅遊，李還收受她先生送的定情鑽戒，對李女求償80萬元。
李女抗辯稱，配偶權非憲法或法律上權利，婚姻共同生活之圓滿安全及幸福也非法律上利益。她也否認和王夫超越友誼，加上王和先生感情不睦，已達分居、離婚程度，自己和王夫對話大多談論工作，另也爭執王女求償精神撫慰金過高。
法院勘驗對話發現，李女向王夫說「鄰居稱我叫床太大聲」、「我以為房間不會干擾到隔壁」；此外，王談論性交過程又說「去驗尿後，濃濃的兩條線」、「醫生照超音波，說你的孩子很牢固得黏在子宮上，看起來非常健康。」
法院還發現，李女曾說「你又連續好幾天在我排卵期狂攻猛進」、「你兒子於是就在正中央。」王夫也回「第3天還是忍不住，覺得你很想要，那就恭敬不如從命。」另有其他親暱對話、合照，以及收鑽戒照片可佐。
法院認定，李女、王夫明顯逾越正常社交往來分際，侵害王女配偶權，審酌李擔任某公司執行長特助，月入7萬8000，判她應給付王女50萬元。
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