非臨時起意！永康女高中生被摀嘴強拉 嫌犯竟早已準備好空屋預謀性侵

42歲蔡姓男子住在台南市東區，他竟在永康區一間高中旁物色廢棄空屋，在裡面鋪設浴巾，作為預謀性侵女學生的地點；日前他發現17歲女高中生獨自走在巷內，企圖強行擄走，因女生強力掙扎反抗並呼救，路人見義勇為驅逐，台南地檢署今天依強制性交等罪嫌提起公訴。

據了解，蔡從事服務業，當天犯案時戴著口罩和手套、身上散發檳榔味；起初警方以為他是臨時起意犯案，之後查出他並非在地人，犯案前卻幾乎天天都會到學校附近遊蕩，案發當天也已在附近遊蕩一個多小時，再查出他竟早已物色好一間廢棄房屋，準備作為性侵女學生的據點。

起訴書指出，住在台南市東區的蔡姓男子，今年4月初挑選永康區忠孝路36巷3號廢棄空屋作為據點，先在空屋1樓後側房間內地面鋪設浴巾，並在空屋旁草叢鋪設木板、廢棄木門，以利他將鎖定的被害人自忠孝路人行道強擄至廢棄空屋內犯案。

今年4月22日傍晚5時55分許，蔡看到穿著寫有高中名稱上衣的17歲女高中生，獨自一人行走在忠孝路36巷人行道，認有機可趁，使用噴灑酒精的口罩，摀住女學生口鼻，並不顧她反抗，強拉往草叢方向移動，準備帶她進入廢棄空物強盜及強制性交。

女學生不斷用力掙扎反抗，導致左右臂、左上眼臉瘀傷、左右耳廓、右耳垂均有傷口、背部、左右手肘、左側頸部擦挫傷、右側腰、右前臂、右大腿、右小腿後有抓痕、左前臂四處瘀傷、右膝擦傷、左膝至小腿不規則擦傷；此時路過陳姓民眾發現她呼喊求救，上前阻止蔡。

蔡見對方持木棍上前大聲制止，趕緊逃離現場，並換上預先放置於機車車廂內的衣物，騎車逃逸；警方隔天持檢察官拘票及法院搜索票，至東區勝利路12巷將他拘提到案，扣得犯罪用浴巾2條、毛巾3條、拖鞋、防曬面罩、袖套、黑色長褲、牛仔褲、黑色短袖上衣等物品。

檢方偵訊時，蔡承認犯行，依據女學生及目擊者陳姓男子證述、監視器畫面、現場照片、蔡的筆電、手機搜尋紀錄等，認定蔡的自白與事實相符，犯嫌堪以認定。

檢方認定，蔡涉犯兒童及少年福利與權益保障法及強制性交未遂、強盜未遂等罪嫌，其犯行於同一事實歷程下所為，具有主要行為及時間、地點上重疊，應認屬一行為而犯數罪名，為想像競合犯，請從一重以強盜未遂罪嫌論處；另被害人未滿18歲，請依成年人故意對少年犯罪規定，加重其刑。

台南地檢署說明，本案由婦幼保護專組檢察官鄭愷昕指揮永康分局偵辦，今日提解羈押中的蔡，併同卷證移請台南地方法院審理。