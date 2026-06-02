送子鳥生殖中心爆疑偷拍...稱裝攝影機避免醫療暴力 北市衛生局撂狠話

醫美診所、產後護理之家等陸續爆出疑似偷拍事件，送子鳥生殖中心台北院區也被發現手術間疑有拆除攝影設備留下的孔洞痕跡，台北地檢署昨指揮警方搜索。北市衛生局今說，業者稱裝攝影機是為保障醫病關係與避免醫療暴力；如違規事證明確，依法從嚴究辦。

衛生局表示，5月18日與警察局執行「反針孔攝影聯合稽查」，現場隨機抽查5月4日影片未查獲違規影像，因留存監視器影像需使用特定且專用解密軟體方能檢視，現場由警察局攜回主機後，發現事證並移送北檢，後續衛生局與北檢聯繫並函請北檢協助提供事證。

衛生局說，該案已於5月22日約詢診所負責醫師，該診所負責人稱「為保障醫病關係與避免醫療暴力，故裝設攝影機。」目前該案仍由司法機關持續偵辦中，衛生局將全力配合檢警調查，如有明確違規事證，將依法從嚴究辦，絕不寬容。

送子鳥生殖中心昨也在社群發布聲明，「今日（6月1日）檢警單位至本院台北院區了解相關設備狀況，本院負責醫師及管理團隊已於第一時間全力配合調查，提供所需資料與說明，以期能盡速釐清事實真相。」

聲明指出，「送子鳥深耕生殖醫學多年，一向重視患者之隱私與醫療品質。目前進入司法偵查程序，本院基於偵查不公開原則，不便透露更多細節，一切靜待司法調查結果，如有應負之責，本院亦將予以承擔。」也強調，期間，本院各院區之醫療服務與客戶權益均不受影響。

北市衛生局5月18日與警察局至送子鳥生殖中心台北院區執行「反針孔攝影聯合稽查」。圖／北市衛生局提供