男警掐頸、打巴掌又性侵女警...他還強拍裸照付錢和解 二審判決曝光！

宜蘭縣警員歐柏樺前年不滿曖昧的女同事與他人聊天，動手推擠又尾隨女方回家，再打巴掌、掐頸、毆打頭部，甚至強脫女警衣服拍裸照、性侵得逞，歐在法院審理期間支付150萬元和女警和解，一審依強制性交、恐嚇等罪判刑5年、6月得易科罰金之刑。案件上訴，台灣高等法院今仍依強制性交罪判歐5年徒刑，恐嚇部分改判4月徒刑，可易科罰金。

歐柏樺和女警曖昧但沒有交往，兩人去年2月17日晚間和同事一起在居酒屋聚餐，歐不滿女警和其他同事談話，心生妒忌，先在餐廳出手推擠女警3、4下，被同事拉開帶離，女警也先行離席步行返家。

未料，歐尾隨女方回到住處，並在屋內質問、辱罵，更於隔日凌晨將女警推倒在床上，再打巴掌、掐脖子，直到女方呼吸困難才鬆手，他見女警想拿手機對外求救，更強行奪走手機、脫去衣物拍裸照。

歐再辱罵女方「你就是欠幹，死婊子」，過程中女警欲反抗出腳企圖將歐踹下床，歐心生憤怒，不斷出拳毆打對方臉部、頭部、摀嘴、拉扯頭髮，再趁機性侵得逞，直至女警拿回手機求救，才揭發案情。

另外，歐柏樺2022年7月至2025年2月20日與另名女子交往，他也因感情問題與對方發生爭執，傳訊恐嚇「我要回台北自殺，還是回家把家裡炸了」、「真的分開，我一定會玉石俱焚」、「送我媽上路，我自己也結束這一切」、「我不知道哪天我的情緒會失控」、「開槍」等語。

歐坦承對女警強制性交、拍攝裸照，也有恐嚇前女友，但辯稱拍裸照並非在性侵女警時，他沒有侵入住宅也沒有凌辱。一審審理期間，歐支付150萬元，女警同意撤回傷害、違反本人意願照相性影像等罪的告訴。

一審宜蘭地院認為，歐身為警職人員，受有專業法治訓練，竟為感情細故利用體力優勢對女警施暴、拍攝性影像並性侵，造成被害人身心嚴重受創，考量歐男無前科，犯後坦承犯行態度尚可，積極尋求和解，依對被害人為照相而犯強制性交罪判刑5年、恐嚇前女友部分判刑6月，得易科罰金。

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