快訊

北市今勞檢了...王光慈申訴職場霸凌 勞動局：馬英九基金會須限期調查

聽新聞
0:00 / 0:00

南投不良舍監伸狼爪兩度夜襲國中生「抓鳥」 基於1原因判緩刑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣一名松姓男子在學校擔任舍監，兩度伸鹹豬手偷襲撫摸住宿男學生下體，學生只能翻身裝睡抵抗，返家後告知父母報案提告。松男被依成年人故意對少年乘機猥褻罪名，判刑10月，但他向被害人及其家長哀求獲原諒，宣告緩刑3年。

判決書指出，25歲松男在南投縣內某學校男生宿舍擔任舍監，由於該宿舍寢室是大通舖，松男床位也因此緊鄰男學生。但在前年11月初凌晨，松男見學生均已熟睡，竟隔著棉被摸隔壁男學生下體，學生驚醒又不敢聲張，只好翻身裝睡。

不料，同月底清晨5時許，松男又伸出鹹豬手，且因食髓知味，他竟大膽的將手直接伸進男學生褲子內，並抓著其生殖器上下滑動，該學生再次被嚇醒，但他同樣不敢聲張，只能翻身抵抗。但因為被猥褻了兩次，男學生放假返家便告知父母。

男學生父母得知後，帶著男學生前往警局報案提告，偵訊時松男坦承犯行，檢方依妨害性自主將松男起訴；南投地院依成年人故意對少年乘機猥褻罪名，判刑10月，但因松男哀求被害學生及家長，對方心軟不予追究，因此宣告緩刑3年。

南投地院法官認為，松男2次犯行時均已成年，其故意對未滿18歲犯乘機猥褻罪，依兒少法應加重其刑，但審酌他無犯罪紀錄，被害人不追究且不用調解，因此宣告緩刑3年，但緩刑期間要提供80小時義務勞務，並接受法治教育3場次。

南投司法大廈。本報資料照片
南投司法大廈。本報資料照片

南投 南投縣 宿舍

延伸閱讀

資深教師墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

苗栗少女搭車到台中 提早豐原下車 找男網友提供暫歇處 反遭性侵

新北里長收錢助廠商倒廢瀝青 判刑1年半獲緩刑

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

相關新聞

南投不良舍監伸狼爪兩度夜襲國中生「抓鳥」 基於1原因判緩刑

南投縣一名松姓男子在學校擔任舍監，兩度伸鹹豬手偷襲撫摸住宿男學生下體，學生只能翻身裝睡抵抗，返家後告知父母報案提告。松男被依成年人故意對少年乘機猥褻罪名，判刑10月，但他向被害人及其家長哀求獲原諒，宣告緩刑3年。

尷尬！台中正妹被偷拍如廁性影像...向攝狼求償300萬 搞錯對象敗訴

廖姓、李姓男子涉偷拍女子如廁性影像，製成影片後，上傳網路牟利，台中市一名女子指控，二人偷拍的性影像的影中人是她，向二人求償300萬元，台中地院審認，二人雖涉偷拍，但未偷拍該名女子，女子要提告的應是另名黃姓男子，判女子敗訴，廖、李免賠。

他借錢給援交女約定「肉償還債」…假裝律師逼拍性愛片 判關10年定讞

台中市蘇姓男子借款10萬4000元給從事性交易的女子，並約定可以「肉償還債」，但女子認為已經還清，蘇恐嚇要告知對方家人，甚至偽裝律師要求女子拍性愛片，否則要提出刑民事訴訟，迫使女子發生3次性行為，最高法院依對被害人照相、錄音、錄影犯強制性交等罪，判刑10年定讞。

4天登門7次！怪伯鎖定宜蘭落單闆娘「摸褲襠聊性事」警火速逮人

宜蘭市傳出怪男專挑獨自顧店的老闆娘性騷擾，4天內登門7次，不僅大聊「吃海鮮性需求大、捐精」等粗鄙言語，還邊講邊摸褲襠。受害闆娘嚇得「聽見門鈴就怕」，暗中錄音自保。宜蘭警方獲報後，今天火速將人查緝到案，告誡不得再犯。

汐止警查獲色情交易 賣淫女竟是外籍大叔

新北市汐止警方日前執行網路巡查時，發現網路平台刊載疑似性交易廣告，循線查緝後查獲一起妨害風俗案件，令人意外的是，廣告中提供性服務的女子，實際身分竟是一名外籍男子，全案依社會秩序維護法裁處。

苗栗少女搭車到台中 提早豐原下車 找男網友提供暫歇處 反遭性侵

苗栗縣一名15歲少女在前年底時搭火車欲到台中車站訪友，不慎先在豐原站下車，少女透過交友軟體徵詢網友有無暫歇處所，朱姓男子看到後，將少女載回住處，但忍不住性欲，性侵少女得逞，事後還丟300元給少女買避孕藥，一審原依對少年犯強制性交罪，判刑3年8月，上訴二審後，法官審酌雙方已達成和解，改判2年，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。