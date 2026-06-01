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南投不良舍監伸狼爪兩度夜襲國中生「抓鳥」 基於1原因判緩刑
南投縣一名松姓男子在學校擔任舍監，兩度伸鹹豬手偷襲撫摸住宿男學生下體，學生只能翻身裝睡抵抗，返家後告知父母報案提告。松男被依成年人故意對少年乘機猥褻罪名，判刑10月，但他向被害人及其家長哀求獲原諒，宣告緩刑3年。
判決書指出，25歲松男在南投縣內某學校男生宿舍擔任舍監，由於該宿舍寢室是大通舖，松男床位也因此緊鄰男學生。但在前年11月初凌晨，松男見學生均已熟睡，竟隔著棉被摸隔壁男學生下體，學生驚醒又不敢聲張，只好翻身裝睡。
不料，同月底清晨5時許，松男又伸出鹹豬手，且因食髓知味，他竟大膽的將手直接伸進男學生褲子內，並抓著其生殖器上下滑動，該學生再次被嚇醒，但他同樣不敢聲張，只能翻身抵抗。但因為被猥褻了兩次，男學生放假返家便告知父母。
男學生父母得知後，帶著男學生前往警局報案提告，偵訊時松男坦承犯行，檢方依妨害性自主將松男起訴；南投地院依成年人故意對少年乘機猥褻罪名，判刑10月，但因松男哀求被害學生及家長，對方心軟不予追究，因此宣告緩刑3年。
南投地院法官認為，松男2次犯行時均已成年，其故意對未滿18歲犯乘機猥褻罪，依兒少法應加重其刑，但審酌他無犯罪紀錄，被害人不追究且不用調解，因此宣告緩刑3年，但緩刑期間要提供80小時義務勞務，並接受法治教育3場次。
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