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尷尬！台中正妹被偷拍如廁性影像...向攝狼求償300萬 搞錯對象敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

廖姓、李姓男子涉偷拍女子如廁性影像，製成影片後，上傳網路牟利，台中市一名女子指控，二人偷拍的性影像的影中人是她，向二人求償300萬元，台中地院審認，二人雖涉偷拍，但未偷拍該名女子，女子要提告的應是另名黃姓男子，判女子敗訴，廖、李免賠。

判決指出，台中市一名女子指控，廖姓、李姓男子二人，在南投縣埔里鎮各處小吃店的廁所內，暗中放置微型攝影機偷拍他人如廁畫面，還將拍攝到的性影像畫面重製，上傳至「SCP」群組、「OAT」網站及群組與他人交流，甚至重新製作為系列影片在網路上大肆販賣獲利。

女子主張，自己就是遭偷拍的被害人之一，依侵權行為的法律關係，向廖男等二人，請求連帶賠償300萬元。

台中地院審理時，廖男等二人坦認，有竊錄、製作、販賣及散布性影像等行為，但拍攝的對象，非提告的女子。

二人強調，竊錄、散布女子性影像的真正行為人，其實是另案的刑事被告黃姓男子，女子所受的損害與他們兩人毫無關聯。

台中地院審認，廖男等二人製作、散布及販賣的性影像為「倪霸」、「青山」及「LJ」等系列，其竊錄對象確實並非提告的女子。

法官調查，真正在南投縣埔里鎮各地小吃店放置微型攝影機，並將竊錄的如廁畫面，製作成「藝術家」系列性影像上網販售的犯嫌，其實是黃姓男子。黃男在另起刑事案件審理時，已坦承犯行，遭判刑7月。

法官審酌，實際不法侵害女子權利者僅有黃男1人，女子主張的不法侵害行為，都與此案的廖男、李男無涉，因女子未能提出其他事證，證明廖、李二人有參與黃男的竊錄與販賣行為，或為其提供任何助力。

法院認定，女子要求廖、李負擔侵權行為賠償責任，屬無稽之談，駁回女子訴請，仍可上訴。

台中市一名女子指控廖姓、李姓男子涉偷拍她如廁性影像牟利，求償300萬元，法官查出，廖、李非偷拍提告的女子，判女子敗訴。示意圖／本報資料照片
台中市一名女子指控廖姓、李姓男子涉偷拍她如廁性影像牟利，求償300萬元，法官查出，廖、李非偷拍提告的女子，判女子敗訴。示意圖／本報資料照片

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