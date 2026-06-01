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他借錢給援交女約定「肉償還債」…假裝律師逼拍性愛片 判關10年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市蘇姓男子借款10萬4000元給從事性交易的女子，並約定可以「肉償還債」，但女子認為已經還清，蘇恐嚇要告知對方家人，甚至偽裝律師要求女子拍性愛片，否則要提出刑民事訴訟，迫使女子發生3次性行為，最高法院依對被害人照相、錄音、錄影犯強制性交等罪，判刑10年定讞。

蘇2022年透過性交易認識女子，並陸續出借10萬4000元，雙方約定分期清償或以性交抵債，不過雙方2023年6月就債務是否已經償還完畢、是否還需以肉體還債發生爭執。

蘇2023年6月底先向女子恐嚇要將性交抵債一事，告知對方家人，又偽裝成自己委任的女性律師，透過LINE恫嚇女子，如果不按時性交就必須再支付30多萬元債務和違約金，且若不依指示嘿咻、拍攝性愛影片，更會提出刑事訴告訴。

女子被迫於2023年7月間三度與蘇發生性關係，還任由蘇以性玩具侵入口腔、下體、肛門，並拿手機拍攝性愛片。女子無法忍受，2023年8月間報警處理，警方搜索查扣蘇手機、借據、女子身分證影本等物。

蘇否認犯行，供稱雙方發生性行為都是經過女子同意，更沒有恐嚇對方，且是女子主動表示如積欠款項無法清償時，欲以每次性交行為抵償借款本金3000元。

不過，法院根據雙方對話紀錄、性愛影片、借據等卷證資料，不採信蘇的說法，台中地院一審依三次加重強制性交罪，分別判8年6月至9年不等徒刑，應執行10年徒刑。

檢方和蘇均提上訴，台中高分院二審認為蘇犯罪手段極為惡劣，無視女子性自主決定權，對於兩性互相尊重彼此身體自主觀念嚴重偏差，造成被害人無法抹滅的心理創傷。

二審指出，蘇犯後未見悔意態度，至今也沒有和被害人達成和解，態度難認良好，認為一審判決沒有違誤，駁回上訴，維持一審判決。案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，量刑也妥適，駁回上訴而定讞。

示意圖／ingimage
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性愛 援交 性交易 債務 恐嚇

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