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4天登門7次！怪伯鎖定宜蘭落單闆娘「摸褲襠聊性事」警火速逮人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市傳出怪男專挑獨自顧店的老闆娘性騷擾，4天內登門7次，不僅大聊「吃海鮮性需求大、捐精」等粗鄙言語，還邊講邊摸褲襠。受害闆娘嚇得「聽見門鈴就怕」，暗中錄音自保。宜蘭警方獲報後，今天火速將人查緝到案，告誡不得再犯。

受害老闆娘在社群發文指控，這名年約50歲林姓男子並非當地人，5月20日起假借詢問收購CD、看貨品進店，只要發現沒其他客人，就開始探聽隱私，得知老闆娘丈夫是廚師後，竟然輕佻表示：「那他會吃海鮮嗎？吃海鮮性生活比較需要。」

該男子甚至邊抖腳、邊狂摸褲襠，說出「有護理師要向他借精子」，還出言羞辱「女人過30歲就是垃圾」，脫序言行讓附近女性店家也感到人心惶惶。

這名老闆娘平時獨自顧店，她表示，當時非常害怕、不敢激怒對方，最後拿出手機準備錄影，男子才心虛逃跑；事後，她在社群平台公開監視器畫面提醒同行注意，坦言這兩天她被嚇到失眠，深怕被跟蹤。

宜蘭警分局新民派出所獲悉後立即展開調查，依據衣著特徵以車追人，今天迅速將涉案的林姓男子查獲到案，除依法辦理外，也嚴正告誡不得再有言語騷擾及脫序行為，維護社區安全。

怪伯鎖定宜蘭落單老闆娘，假裝看商品，卻進行言語性騷，4天登門7次，讓老闆娘嚇得錄音自保並貼文，警方今天火速逮人。圖／翻攝自threads.com
怪伯鎖定宜蘭落單老闆娘，假裝看商品，卻進行言語性騷，4天登門7次，讓老闆娘嚇得錄音自保並貼文，警方今天火速逮人。圖／翻攝自threads.com

宜蘭警方帶回涉嫌性騷擾的阿伯，嚴正告誡不得再犯。圖／警方提供
宜蘭警方帶回涉嫌性騷擾的阿伯，嚴正告誡不得再犯。圖／警方提供

宜蘭 性騷擾 老闆娘

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