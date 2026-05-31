汐止警查獲色情交易 賣淫女竟是外籍大叔

新北市汐止警方日前執行網路巡查時，發現網路平台刊載疑似性交易廣告，循線查緝後查獲一起妨害風俗案件，令人意外的是，廣告中提供性服務的女子，實際身分竟是一名外籍男子，全案依社會秩序維護法裁處。

警方表示，社后派出所員警於5月27日進行網路巡查時，發現疑似刊載性交易內容的貼文，隨即以顧客身分與對方聯繫，並依約於當天下午2時許前往汐止區茄苳路一帶指定地點查緝。

警方指出，現場由一名外籍女子出面接待，並向員警說明服務項目，員警確認內容涉及有償性交易後，立即表明身分並告知相關權利，將人帶回調查。

經警方查證，該名外籍女子實際身分為一名75年次外籍男子。警方並在現場查扣保險套、潤滑液等相關證物，全案詢問後，依違反社會秩序維護法第80條第1款妨害風俗規定移請裁處，可處新台幣3萬元以下罰鍰。