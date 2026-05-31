苗栗少女搭車到台中 提早豐原下車 找男網友提供暫歇處 反遭性侵

苗栗縣一名15歲少女在前年底時搭火車欲到台中車站訪友，不慎先在豐原站下車，少女透過交友軟體徵詢網友有無暫歇處所，朱姓男子看到後，將少女載回住處，但忍不住性欲，性侵少女得逞，事後還丟300元給少女買避孕藥，一審原依對少年犯強制性交罪，判刑3年8月，上訴二審後，法官審酌雙方已達成和解，改判2年，可上訴。

判決指出，苗栗縣一名15歲少女在前年11月13日上午11時許，原欲搭車到台中車站，但不慎在豐原站下車，少女透過交友軟體「探探」向網友徵詢暫歇地點，因而結識朱姓男子，雙方約在豐原站見面後，朱男騎機車將少女載回住處，並於中午12時許進入房間。

二人進房後，朱男忍不住性欲，不顧少女拒絕，也直接表明僅有15歲，仍擋住少女去路，強抱少女後，再三要求發生性行為，以物理、心理雙重壓力強脫少女衣褲，性侵得逞，朱男逞欲後，丟給少女300元，要少女購買避孕藥。

少女在同年月21日上午8時許，因腹痛前往為恭紀念醫院就醫，期間向院內社工師提及遭性侵一事，院方隨即通報警方循線查獲上情，檢方依強制性交罪起訴，

台中地院審認，朱男明知被害人為未成年少女，僅為滿足個人色慾，即利用對方涉世未深的機會強制性交，嚴重無視被害人的性自主決定權，對其身心健全發展造成負面影響。

法官指出，朱男阻擋女方離去、抱住與親吻胸部等行為，已為後續強制性交的高度行為所吸收，不另論處，考量朱男雖於審理時坦承犯行、尚具悔意，但未與被害人達成民事和解，且本案屬重大犯罪，不適用刑法第59條「情堪憫恕」的減刑規定，否則恐生投機心態，無法達到刑罰預防目的，判3年8月。

全案上訴台中高分院後，近日審結，因雙方達成和解，合議庭撤銷原判決，改判2年徒刑，仍可上訴。