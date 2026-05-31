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疑為滿足私慾 63歲翁闖國北教女廁裝針孔偷拍、羈押禁見

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疑為滿足私慾 63歲翁闖國北教女廁裝針孔偷拍 羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

國立台北教育大學女廁遭裝設針孔攝影機，警方獲報在新北市淡水逮捕63歲左姓男子，左男疑為滿足私慾犯案，警方在其住家遭查扣電腦、手機及記憶卡等證物，台北地檢署訊後認左男涉犯妨害性隱私罪，且有反覆實施之虞，向法院聲押禁見獲准。

檢警調查，國北教一名女學生28日進入校內教學大樓4樓女廁時，在隔間內發現可疑裝置，懷疑是偷拍設備，通報校方並報警。轄區大安分局接獲校方報案，員警到場後，會同校方人員進入女廁勘查。

警方在女廁隔間內查獲疑似針孔攝影機，內有記憶卡、電池及線路等裝置，鑑識人員已封存採證。據了解，該設備疑被偽裝成白色電線壓條，設置在靠近地面與牆角交界處，疑對準馬桶方向。

校方調閱監視器後，發現一名戴漁夫帽、口罩的男子曾進入相關區域，警方成立專案小組，29日在淡水查緝左男到案，查扣電腦、手機及記憶卡等證物。

國北教女廁疑遭裝設針孔攝影機，檢方聲押禁見左姓男子獲准。記者翁至成／翻攝
國北教女廁疑遭裝設針孔攝影機，檢方聲押禁見左姓男子獲准。記者翁至成／翻攝

偷拍 女廁 淡水

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