國北教大女廁爆針孔偷拍 吳欣岱揭四小時偵測漏洞促訂官方防偷拍SOP

國北教剛完成反偷拍檢測隔日，女廁即遭發現針孔攝影機一事，台灣基進北市議員參選人吳欣岱表示，從校園、醫美診所到高鐵站，偷拍案頻傳已形成跨國數位性暴力產業鏈。吳揭露現行消費級偵測設備存在「四小時斷電休眠」偵測盲區，批台灣嚴重缺乏官方巡檢標準作業程序（SOP），要求落實管理者連帶責任、引進非線性節點探測器，全面升級反偷拍科技。

吳欣岱表示，國北教大女廁在反偷拍檢測隔天就被發現裝了偽裝成電線壓條的針孔攝影機，加上先前爆發的連鎖醫美診所診療間長期偷拍病患案，及高鐵左營站包含男性受害者的針孔案絕非零星巧合。

吳欣岱說，這些無孔不入的針孔背後，是一條跨國的數位性暴力產業鏈。犯罪集團看準偷拍影像的變現能力，將受害者隱私當成商品在非法付費論壇上論斤稱兩。面對如此猖獗的犯罪，外界直覺想到推動攝影器材購買實名制，然而，有心人士透過黑市或跨國網購就能輕易規避。

吳欣岱透露，近期在研究隨身型防偷拍偵測設備時，從廠商處得知，一般攜帶式偵測器建議至少每四小時就要巡檢一次。原因在於，不連網、靠電池且影像直接寫入記憶體的儲存型微型針孔，其小電池大約僅能維持四小時主動錄影。在這四小時內，相機運作時產生的微弱射頻與熱能可被消費級偵測器捕捉；但電池耗盡後訊號消失，消費級偵測器便抓不到了。

吳欣岱舉例，若上午九點檢測確認安全，歹徒可能於十點貼入休眠中的針孔，下午兩點啟動錄影至傍晚六點電池耗盡，整個犯罪窗口將完全避開偵測。她認為，國北教大檢測完隔天即被發現的時間差根本不是巧合，這殘酷地揭露了現行檢測頻率與設備規格已遠遠跟不上犯罪手法。最令人感到荒謬的是，台灣竟無任何官方SOP告訴學校、診所或旅館等場館應該多久巡檢一次、使用何種等級的設備。

面對日新月異的科技犯罪，吳欣岱提出三項應對手段。首先，管理者必須負起連帶責任，呼籲醫療院所與商業場館絕對不能事不關己，若怠於防範導致民眾受害，應面臨重罰、連帶賠償，甚至撤銷執照或終止委外契約。

吳建議，反偷拍科技也必須全面升級，傳統紅外線或電波探測器已抓不到現今的休眠型與實體儲存型微型針孔。警政單位與各場館的檢測儀器應立刻汰舊換新，並搭配「鏡頭反射偵測器」找出光學反光以補足盲區。同時警政署應主動訂定官方反偷拍稽查 SOP 與最低頻率，將定期巡檢拉至符合科技現實的密度。

最後，吳欣岱建議市府，必須落實跨局處聯防，若影像一旦流出對被害人的傷害將無法估計，因此一旦發生案件，地方的警政、社政與衛生單位須「一站式」立刻介入保全證據，並快速對接中央的性影像處理中心，啟動即時下架機制（Notice and Takedown）。