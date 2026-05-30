闖國北教女廁裝針孔…6旬翁當晚被識破隔天被抓 罪嫌重大遭聲押

國立台北教育大學女廁遭裝設針孔攝影機，北市大安警方循線在新北市淡水帶回63歲左姓男子，他疑為滿足私慾才犯案，住家遭查扣電腦、手機及記憶卡等證物，警詢後移送台北地檢署。檢方今複訊認涉犯妨害秘密、妨害性隱私等罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施之虞及滅證事實，向台北地方法院聲請羈押禁見。

警方調查，國北教一名女學生28日進入校內教學大樓4樓女廁時，在隔間內發現可疑裝置，懷疑是偷拍設備，隨即通報校方並報警。大安警分局臥龍街派出所當晚6時許接獲校方報案，員警到場後，會同校方人員進入女廁勘查。

警方在女廁隔間內查獲疑似針孔攝影機，內有記憶卡、電池及線路等裝置，鑑識人員已封存採證。據了解，該設備疑被偽裝成白色電線壓條，設置在靠近地面與牆角交界處，疑對準馬桶方向。

校方調閱監視器後，發現一名戴漁夫帽、口罩的男子曾進入相關區域，警方成立專案小組，29日在淡水將他查緝到案，並查扣電腦、手機及記憶卡等證物。

據了解，左男住在淡水，28日上午騎車到北教大，趁清晨校園人較少時進入女廁裝設設備，當晚即被學生發現。警方將釐清他是否曾到校園其他地點或其他場所裝設偷拍設備，也將由女警檢視記憶卡內容，確認是否已拍下影像、拍攝時間及可能被害人數。

校方表示，27日才委外保全公司完成每月例行反針孔檢測，當時未發現異常，沒想到隔天就發生偷拍案。校方已再度清查校內廁所及其他隱私空間，並將監視器畫面提供警方偵辦。

國北教女廁疑遭裝設針孔攝影機，北市警方帶回家住淡水的6旬左姓男子。本報資料照片