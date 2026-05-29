影／擎天崗翻版？基隆國門廣場男女「野戰」 警方已鎖定當事人行蹤

陽明山擎天崗驚傳情侶「野戰」遭全程直播，引發軒然大波，基隆國門廣場也傳出一名女子賣力幫一名男子「口交」，再度引發熱議，如同擎天崗翻版。基隆警方表示，警方積極調閱周邊監視器影像，目前已鎖定當事人行蹤並通知散布影像者到案說明，以釐清案情，呼籲民眾不要再轉傳了，小心觸法。

有網友今天在Threads貼出影片，並指「陽明有擎天崗吃吃，基隆有國門廣場」，畫面顯示，一名女子跪在黑衣男伴旁，不斷幫對方「口交」。各社群有網友瘋傳影片，引發熱議。

警方比對影片，地點在港西街國門廣場港邊，後方的圍籠及背景圖案都符合，拍攝地點應在廣場草皮區，時間為晚上，現場有凸出的地方以坐下看海，兩男女行為已涉及妨害風化罪嫌。

市警第一分局忠二路派所所副所長楊智翔說，有關社群媒體散布一對男女於仁愛區國門廣場疑似發生妨害風化行為，警方積極調閱周邊監視器影像，目前已鎖定當事人行蹤並通知散佈影像者到案說明，以釐清案情。

基隆市警察局第一分局分局長温基興提醒，未經同意攝錄他人性影像及散播，涉犯刑法，請民眾切勿隨意拍攝或傳播不雅影像，以免觸法。民眾若於公共場所發現各項違法情事，請立即撥打110報案，警方將持續加強轄區治安熱點與風景區的巡邏勤務，以保障民眾休憩空間的潔淨與安全。