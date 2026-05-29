擎天崗「野戰」2.0移基隆國門廣場？ 過程被拍下網瘋傳熱議

陽明山擎天崗本月中驚傳情侶「野戰」遭全程直播，引發軒然大波，不料今天又有網友在「Threads」上貼出一段影片，在基隆市忠一路國門廣場，畫面是一名女子賣力幫一名男子「口交」，再度引發熱議，質疑是擎天崗2.0。警方表示，已接獲通報，正調閱監視器釐清中。

陽明山擎天崗本月15日凌晨驚傳情侶「野戰」遭全程直播，轄區士林警方認定涉犯刑法公然猥褻罪，立刻調監視器畫面鎖定車牌，當天致電詢問車主高姓男子，他坦承「就是我」會配合儘速到派出所說明，事件經過媒體、社群轉發，高男一度神隱，最終配合在17日下午主動到案。

市警第一分局調查，有網友在Threads貼出影片，並指「陽明有擎天崗吃吃，基隆有國門廣場」，畫面顯示，一名女子跪在黑衣男伴旁，不斷幫對方「口交」。

影門引大發大批網友熱議，紛紛留言「女生也太辛苦了」、「擎天崗2.0」、「陽明山有接班人了」、「基隆新地標」、「下一個國旅熱門景點」、「基隆這下要紅了」。

基隆市警察局第一分局表示，經比對影片，地點應是在港西街國門廣場港邊，後方的圍籠及背景圖案都符合，但何時拍攝無法確定，附近有監視器，將調閱追查。拍攝地點應在廣場草皮區的晚上，現場有凸出的位置可以坐下看海，兩人行為已涉及妨害風化罪嫌，將再調查釐清。