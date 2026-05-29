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男學生偷拍女老師上廁所被活逮 法官判2月：嚴重侵犯性隱私

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市某學校男學生被控以手機偷拍女輔導老師如廁，檢方依無故攝錄他人性影像罪對男學生聲請簡易判決處刑，台北地院審理，學生想賠錢，老師拒絕，法官判他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

涉案男學生2026年2月26日下午4時許在學校大樓3樓尾隨女老師進入女廁，躲在緊鄰女老師使用廁間的隔壁廁間，將手機越過廁間上方朝女老師拍攝，不過，女老師警覺，用力敲打廁間隔板，男學生受驚嚇，縮回手機逃跑。

女老師事後向學校反應並報警處理，信義分局將男學生移送法辦，檢察官收案依無故攝錄他人性影像未遂罪偵處學生，法院審理時，學生認罪。

法官認為，男學生已著手攝錄老師的性影像但尚未得逞，屬於未遂犯，可依刑法規定減輕其刑。

判決書指出，男學生為滿足個人私慾，以手機拍攝老師的性影像，嚴重侵犯老師性隱私，不過念在他沒有前科紀錄，且坦承犯行，因女老師無調解意願而無法和解，考量他的犯罪動機等，依法量刑，沒收犯罪工具手機。

偷拍示意圖。圖／聯合報系資料照片
偷拍示意圖。圖／聯合報系資料照片

偷拍 人性

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