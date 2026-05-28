快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

顏寬恒被控詐領108萬助理費判刑7年10月 最高法院今撤銷發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

男誘女童自拍不雅照 恐嚇逼視訊遭判4年半

中央社／ 高雄28日電

屏東呂姓男子透過手機遊戲結識未滿12歲女童，不僅誘騙女童自拍性影像，更以恐嚇方式脅迫視訊。高雄地院依違反兒少性剝削防制條例等罪，合併判處有期徒刑4年6月，可上訴。

高雄地方法院審理時，呂男除坦承犯行，也與女童家屬以新台幣5萬元達成和解。女童家屬事後具狀請求從輕量刑並給予緩刑。但法官審酌呂男利用女童心智年齡未成熟、判斷力及自我保護能力不足引誘、脅迫拍攝，犯行次數多且脅迫手段惡劣，不符減刑與緩刑要件。

判決指出，呂男去年4月間透過手機遊戲結識就讀國小的女童，雙方互加好友後，呂男誘使女童以手機自拍不雅照片及私密動態影片回傳。

呂男數天後再次要求女童拍攝不雅照遭拒，為逼迫女童開啟視訊，竟傳送恐嚇語句等逼迫就範，所幸女童堅持拒絕視訊而未得逞。

屏東呂姓男子透過手機遊戲結識未滿12歲女童，不僅誘騙女童自拍性影像，更以恐嚇方式脅迫視訊。示意圖／AI生成
屏東呂姓男子透過手機遊戲結識未滿12歲女童，不僅誘騙女童自拍性影像，更以恐嚇方式脅迫視訊。示意圖／AI生成

女童 自拍 恐嚇

延伸閱讀

「車手獵人」擄人勒贖、施暴逼趴地舔精液 一審判36年彰檢將上訴

「政二代」顏大鈞吸金上億 最終與3被害人和解付頭期款換緩刑

不慎弄壞吊帶褲…少女遭集體菸燙、強脫衣霸凌 18歲男圍觀錄影下場出爐

補習班老師視訊側錄男學生下體影像 檢方查扣涉案畫面檔案起訴

相關新聞

男誘女童自拍不雅照 恐嚇逼視訊遭判4年半

屏東呂姓男子透過手機遊戲結識未滿12歲女童，不僅誘騙女童自拍性影像，更以恐嚇方式脅迫視訊。高雄地院依違反兒少性剝削防制條...

彰化警分局偵查佐涉嫌偵防車上性侵少女嫌犯 記2大過免職

彰化警分局1名偵查佐近日在偵辦一起毒品案時，竟涉嫌性侵16歲女嫌疑人，少女指控偵查佐在偵防車上強行對她性侵，不過偵查佐否認，稱二人是「你情我願」，彰化縣警局表示，已依妨害性自主罪嫌移送彰化地檢署偵辦，涉案偵查佐將記2大過免職，已呈報警政署審核中。

同事調戲妻害離婚「一審判免賠」 嘉義男不甘搜出露骨新證逆轉

男子不滿同公司男同事在通訊軟體上頻頻以「想摸你耳朵」、「洗前先親一下」等言語調戲已婚前妻，導致兩人離婚，憤而告上法院求償，一審法官認為雙方沒有發生性關係、裸身共浴或擁抱接吻等事證，白天出遊與言語示好屬於憲法保障的交友自由，判決丈夫敗訴；前夫不甘家庭被毀，上訴二審時加碼拿出「想跟寶貝一起去洗澡」等更為露骨的關鍵對話，終於讓法官認定男同事行為已嚴重侵害配偶權，逆轉改判男同事必須賠償10萬元確定，為前夫討回些許公道。

男師被控性侵國中女生拍裸照逼墮胎 南檢今偵結起訴

台南陳姓男子被指控20多年前任教某私立中學期間，涉嫌對一名國二女學生伸狼爪，並在被害人成年後持續糾纏、甚至逼迫墮胎，以裸照威脅，雖因案發時間久遠且事證多已不復存在，檢警仍不放棄還原真相，台南地檢署今依涉強制性交罪嫌共計11次起訴陳師。

航警局有性騷擾慣犯？女警控襲胸 男警不認罪判刑5月

航空警察局黃姓員警執勤時，利用端舉行李托盤的機會以手背外緣觸碰女同事的胸部，依性騷擾罪起訴。黃否認犯行，女警卻指控黃是慣犯，台北地院審理，採被害女警的證詞，判黃有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

假包養真詐財！女控身高170「騙砲慣犯」騙財騙色 他到案只認其中1項

許姓男子屢涉詐欺案，被稱「騙砲慣犯」，他日前上網交友，又遭控「假包養真騙色」，還趁女子洗澡時行竊，被害女子向台北市警方報案求助，員警循線在許男工作處逮人，他坦承詐欺但否認竊盜犯行，警詢後依法送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。