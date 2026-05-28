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男誘女童自拍不雅照 恐嚇逼視訊遭判4年半
屏東呂姓男子透過手機遊戲結識未滿12歲女童，不僅誘騙女童自拍性影像，更以恐嚇方式脅迫視訊。高雄地院依違反兒少性剝削防制條例等罪，合併判處有期徒刑4年6月，可上訴。
高雄地方法院審理時，呂男除坦承犯行，也與女童家屬以新台幣5萬元達成和解。女童家屬事後具狀請求從輕量刑並給予緩刑。但法官審酌呂男利用女童心智年齡未成熟、判斷力及自我保護能力不足引誘、脅迫拍攝，犯行次數多且脅迫手段惡劣，不符減刑與緩刑要件。
判決指出，呂男去年4月間透過手機遊戲結識就讀國小的女童，雙方互加好友後，呂男誘使女童以手機自拍不雅照片及私密動態影片回傳。
呂男數天後再次要求女童拍攝不雅照遭拒，為逼迫女童開啟視訊，竟傳送恐嚇語句等逼迫就範，所幸女童堅持拒絕視訊而未得逞。
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