男誘女童自拍不雅照 恐嚇逼視訊遭判4年半

男子不滿同公司男同事在通訊軟體上頻頻以「想摸你耳朵」、「洗前先親一下」等言語調戲已婚前妻，導致兩人離婚，憤而告上法院求償，一審法官認為雙方沒有發生性關係、裸身共浴或擁抱接吻等事證，白天出遊與言語示好屬於憲法保障的交友自由，判決丈夫敗訴；前夫不甘家庭被毀，上訴二審時加碼拿出「想跟寶貝一起去洗澡」等更為露骨的關鍵對話，終於讓法官認定男同事行為已嚴重侵害配偶權，逆轉改判男同事必須賠償10萬元確定，為前夫討回些許公道。

2026-05-28 08:30