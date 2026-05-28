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彰化警分局偵查佐涉嫌偵防車上性侵少女嫌犯 記2大過免職

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化警分局1名偵查佐近日在偵辦一起毒品案時，竟涉嫌性侵16歲女嫌疑人，少女指控偵查佐在偵防車上強行對她性侵，不過偵查佐否認，稱二人是「你情我願」，彰化縣警局表示，已依妨害性自主罪嫌移送彰化地檢署偵辦，涉案偵查佐將記2大過免職，已呈報警政署審核中。

這名偵查佐是毒品案承辦小組成員，近日查獲一起毒品案，16歲女嫌疑人等多名嫌犯被帶回偵查隊偵辦，此偵查佐和少女加LINE後，隔天就開偵防車到少女住處接她到偵查隊再詢問案情。

據了解，少女指控，兩人還一起用餐後，偵查佐載她回家途中，在偵防車上就強迫她發生性行為，少女事後在家人陪同下到醫院驗傷，並提告偵查佐性侵。

不過這名偵查佐否認犯行，表示兩人是「合意」發生性行為，他並沒有強迫女方，但事後他也感到後悔，希望警局能給他自新機會。

不過彰化縣警察局與彰化警分局調查後，認為偵查佐有重大疏失，且少女還未成年，已依妨害性自主罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

縣警局督察長林英煌表示，縣警局已召開考績委員會決議，該員言行失檢，事證明確，嚴重損害警察機關聲譽及警察形象，已記2大過免職，並呈報警政署審核中。

彰化分局長劉千祥也自請處分，由於分局長到職未滿4個月申誡2次、偵查隊長蕭登元記過一次。

這名偵查佐從警約7年，28歲、未婚，去年6月才到彰化分局偵查隊任職，同事為他惋惜說「他怎麼會犯這種不該犯的錯」，也有人認為「內情不單純」，事實真相還有待深入調查。

彰化警分局1名偵查佐近日在偵辦一起毒品案時，竟涉嫌性侵16歲女嫌疑人，彰化縣警局表示，已依妨害性自主罪嫌移送彰化地檢署偵辦，偵查佐將記2大過免職。圖／本報資料照
彰化警分局1名偵查佐近日在偵辦一起毒品案時，竟涉嫌性侵16歲女嫌疑人，彰化縣警局表示，已依妨害性自主罪嫌移送彰化地檢署偵辦，偵查佐將記2大過免職。圖／本報資料照

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