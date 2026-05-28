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同事調戲妻害離婚「一審判免賠」 嘉義男不甘搜出露骨新證逆轉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

男子不滿同公司男同事在通訊軟體上頻頻以「想摸你耳朵」、「洗前先親一下」等言語調戲已婚前妻，導致兩人離婚，憤而告上法院求償，一審法官認為雙方沒有發生性關係、裸身共浴或擁抱接吻等事證，白天出遊與言語示好屬於憲法保障的交友自由，判決丈夫敗訴；前夫不甘家庭被毀，上訴二審時加碼拿出「想跟寶貝一起去洗澡」等更為露骨的關鍵對話，終於讓法官認定男同事行為已嚴重侵害配偶權，逆轉改判男同事必須賠償10萬元確定，為前夫討回些許公道。

張男與許女於2020年結婚與被告郭男原本都是同一家公司的同事。張男指控郭男明知許女已婚，卻自2024年7月起在LINE上展開熱烈追求，除了自稱「小龜」，更不斷傳送「對你一見鍾情」、「你是我心中的真命天女」等調戲言論。這段曖昧關係在2025年3月被張男發現，導致經營的婚姻產生無法修補的裂痕，雙方最終在同年5月協議離婚。張男飽受精神痛苦，憤而向郭男提出30萬元的侵權損害賠償。

一審簡易庭審理時，郭男辯稱兩人只是工作夥伴與線上遊戲玩伴，雖然有表達好感，但「沒有任何肢體互動或性行為」，屬於正常社交與交友自由。一審法官傾向採取嚴格的法律界定，認為郭男的言語在道德上雖有瑕疵，但在別無發生性關係、裸身共浴或擁抱接吻等私密肢肢體接觸的證據下，難以認定達到破壞他人婚姻的違法程度，因而判決張男敗訴。

張男面對家庭破碎卻又輸了官司，心中極度不甘，決定提起上訴並提供更完整的對話紀錄。這些新事證徹底戳破了郭男「正常社交」的謊言。紀錄顯示，郭男曾傳送「想跟寶貝一起去洗澡」、「抱緊緊就好」等極其露骨且充滿占有慾的訊息，兩人甚至在私訊中坦承「精神上是有出軌」、「是我自己沒守好底線」。

二審合議庭法官重新檢視後，痛批這些對話相當露骨且帶有妒意，雙方顯然已朝婚外情關係前進，絕非普通朋友互動，侵害配偶關係身分法益情節重大，堪認上訴人於精神上應受有相當程度之痛苦。

法官強調，侵害配偶權並不以通姦為限，只要男女不當往來已逾越社會一般通念所能容忍的範圍，破壞了婚姻的圓滿，就構成侵害身分法益。審酌兩造學經歷與月薪5、6萬元等經濟狀況後，二審法官廢棄原判決，改判郭男應賠償張男10萬元定讞，終於讓這名不甘受辱的前夫在法律上獲得遲來的正義。

調戲同事妻害離婚一審竟判免賠 ，綠帽夫不甘上訴終獲判賠10萬討公道。圖／本報資料照片
調戲同事妻害離婚一審竟判免賠 ，綠帽夫不甘上訴終獲判賠10萬討公道。圖／本報資料照片

同事 嘉義 離婚

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