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男師被控性侵國中女生拍裸照逼墮胎 南檢今偵結起訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓男子被指控20多年前任教某私立中學期間，涉嫌對一名國二女學生伸狼爪，並在被害人成年後持續糾纏、甚至逼迫墮胎，以裸照威脅，雖因案發時間久遠且事證多已不復存在，檢警仍不放棄還原真相，台南地檢署今依涉強制性交罪嫌共計11次起訴陳師。

陳男轉往嘉義任教後，校方重啟調查，經審議認定陳的行為為性侵害，已遭解聘且終身不得聘任為教師。

檢方起訴，56歲陳男任職台南某私立學校老師，受害女生則是自2000年9月至2006年6月就讀該校國中、高中部，期間雙方交往，陳於2006年2月在住處拍攝女生裸露身體影像並發生性行為。

女生就讀大學後，見同學及友人均與年紀相當對象交往，發覺自己與年長且已婚師長交往及性關係並不正常，屢次表明不願繼續交往及性關係。陳駕車至女方學校附近要求她上車，在車上掌摑她並恫稱「手上有你的裸照」、「會怎樣我不知道」。

陳以此脅迫女方，違反其意願在住處對她強制性交，致她懷孕，陳隨後帶她去婦產科進行藥物流產。此外，陳自2007年4月至2008年底間，在住處以性影像脅迫，違反女生意願強制性交10次。檢方依涉強制性交罪嫌，共計11次，起訴陳男。

檢方說明，被害人前亦提出陳曾於2002年至2006年6月間，即有妨害性自主等犯行告訴，因追訴權時效完成，依法應為不起訴處分，此部分檢察官已依法為不起訴處分且未經聲請再議而確定。

台南市陳姓男老師被指控20多年前任教台南某私立中學期間，涉嫌對當時國二女學生伸狼爪持續侵害到成年，被害人去年9月間現身，公開控訴陳師惡行。圖／本報資料照片
台南市陳姓男老師被指控20多年前任教台南某私立中學期間，涉嫌對當時國二女學生伸狼爪持續侵害到成年，被害人去年9月間現身，公開控訴陳師惡行。圖／本報資料照片

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