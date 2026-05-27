航警局有性騷擾慣犯？女警控襲胸 男警不認罪判刑5月

航空警察局黃姓員警執勤時，利用端舉行李托盤的機會以手背外緣觸碰女同事的胸部，依性騷擾罪起訴。黃否認犯行，女警卻指控黃是慣犯，台北地院審理，採被害女警的證詞，判黃有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

黃2025年10月22日17時35分執行勤務時，於端舉行李托盤行經被害人身旁時，乘對方不及抗拒之際，靠向對方並以自己的左手背外緣觸碰她的右側胸部乳房外緣，被害人提告，黃被起訴。

法院開庭，黃否認性騷擾，黃的辯護人則稱，黃因檢查發現旅客攜帶的行李有濃厚的痠痛貼布氣味，基於同事間開玩笑的心態，才端舉行李托盤給被害人嗅聞，沒有觸及她的胸部，就算有碰到，也是誤觸而已。

被害女警則證稱，她當時右側乳房被觸碰，且感覺不是輕輕地接觸，是很用力撞到，因此本能往左邊閃；她稱，黃用手掌端舉行李托盤，托盤在黃的手掌內側，不可能是托盤碰到她的右側乳房；被害女警說，黃是慣犯，她7年多前就遭黃不當肢體接觸，除了她之外，至少有3人曾遭黃不當肢體接觸等。

根據被害人證詞及勘驗監視畫面結果，法官認為，黃欲請被害人聞嗅手中的物品，通常應先行出聲示意，並於女方的正面、適當距離為之，沒有理由自女生後方貼近至身側，再用左手臂外彎的方式將物品遞至女生的面前，認定黃性騷擾。

判決指出，黃不思尊重他人身體自主權利，乘女同事不及抗拒性騷擾，欠缺尊重他人身體自主權利的觀念，審酌黃否認犯罪但有意調解、賠償，不過被害人已明白拒絕，依法量刑。