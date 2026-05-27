假包養真詐財！女控身高170「騙砲慣犯」騙財騙色 他到案只認其中1項

許姓男子屢涉詐欺案，被稱「騙砲慣犯」，他日前上網交友，又遭控「假包養真騙色」，還趁女子洗澡時行竊，被害女子向台北市警方報案求助，員警循線在許男工作處逮人，他坦承詐欺但否認竊盜犯行，警詢後依法送辦。

警方調查，43歲許男上網交友結識一名年約30歲女子，聲稱每月陪伴他5次，就給女子8萬元包養費，若2人在女子住處約會，則另加碼1萬元，相關費用會在2人第2次約會後支付，女子同意後，雙方依約在女子住處約會，並發生性行為。

女子指控許男，第2次約會後遲未履約支付包養費，更封鎖女子通訊軟體帳號失聯，且2人約會時，許男趁女子洗澡時，竊取女子皮夾內1200元現金，以及家中項鍊2條、耳環1副等財物，總財損約達29萬2600元。

台北市警局士林分局獲報展開調查，鎖定許男原是台中人，因從事融資等工作，平時經常在新北市中和區工作處出沒，5月13日循線查訪，順利將許男帶返調查。

據悉，許男此前已多次利用假交友、假包養名義誘騙女子，被害女子形容他是「騙砲慣犯」；他身高大約170公分，中等身材，外型雖非出眾，但經常在網路交友時主動承諾「花錢包養」，仍有女子誤入陷阱。

許男此次犯案前，還另因竊盜、詐欺案遭台中地檢署通緝，不久前才剛繳完罰金。面對女子指控，許男坦承行騙，但否認竊走女子首飾及現金，警詢後仍依竊盜、詐欺罪嫌將許男移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，網路交友及包養陷阱層出不窮，詐騙集團及不法分子常以感情、金錢或包養名義接近被害人，藉機騙財騙色甚至行竊，民眾與陌生網友互動時，應提高警覺，避免輕信對方承諾，更勿貿然邀約至住處或提供貴重財物，以維護自身人身及財產安全。如遇可疑情形，可立即撥打110或165反詐騙專線查證。