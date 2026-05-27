慣犯！日本公務員來台旅遊...捷運站拿手機偷拍女子裙底 判關1年定讞

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法多次在台北捷運偷拍女子裙底，已被判刑4月確定；他去年11月又在北捷拿手機偷拍女子私密處，被路人提醒女方報警，佐佐木貴法當場被逮捕、扣得犯案手機。一審依無故攝錄他人性影像罪判刑1年，執行完畢或赦免後驅逐出境，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，全案定讞。

佐佐木貴法因旅遊而入境我國，並於2025年6月8日、8月13日，二度偷拍女子裙底，分別被依無故攝錄他人性影像罪判4月得易科罰金之刑確定、6月得易科罰金之刑定讞，他也於同年6月9日至7月22日被羈押。

未料，佐佐木貴法不知悔改，再於2025年11月6日下午5時許，於捷運中山站出口前將手機放在手提包內，以手提包靠近穿著短裙的女子、由下而上偷拍裙底風光。路人見狀，上前提醒女子報警，警方到場逮捕佐佐木貴法，並扣得手機。

佐佐木貴法坦承犯行，士林地方法院一審認為他因觀光入境我國，竟不思遵守法律，隨意盜攝女子性影像，至今沒有取得諒解，且佐佐木貴法並非首度偷拍性影像，之前更曾因相同案件被羈押，仍不知警惕、悍然再犯，顯具高度法敵對意識。

一審審酌佐佐木貴法坦承犯行，依無故攝錄他人性影像罪判刑1年，執行完畢或赦免後驅逐出境。佐佐木貴法針對量刑上訴，認為自身犯後態度良好，積極希望聯繫被害人達成和解，但高院認為一審量刑已經詳細敘明科刑根據，也已考量犯後態度、有意願賠償等，並無濫權或過重。

高院指出，佐佐木貴法雖仍請求與女子商談和解事宜，但女方已經表明不願意和解，佐佐木貴法上訴後並無其他量刑因子變更，因此請求從輕量刑，難以採信，因此駁回上訴，維持一審判決。