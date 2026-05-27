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校園招募竟伸狼爪 台東現役軍人摸腰捏臉女學生遭送辦
台東黃姓現役軍人，受派前往校園參與招募活動期間，擔任協助講座人員，卻涉嫌對未成年女學生有不當肢體接觸行為。地檢署近日偵查終結，認定事證明確，依性騷擾防治法等罪嫌，聲請法院簡易判決處刑。
起訴書指出，黃兵於去年9月21日下午前往市區某校，協助招募相關講座活動。期間一名未成年女學生擔任活動志工，負責協助現場事務。
過程中，黃兵涉嫌趁對方不及抗拒，接續觸碰其肩膀、腰部及腹部，並有捏臉等不當舉止。事後，女學生向同學及老師反映情況，校方立即協助通報警方處理，全案因此曝光並進入司法調查。
檢方調查時，黃兵對相關行為坦承不諱，且與被害人及證人說法相符，認定犯罪嫌疑重大。檢察官認為其行為構成成年人對未成年人性騷擾，且行為密集、具接續性，因此依法聲請簡易判決處刑。
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