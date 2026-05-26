快訊

美股早盤／西德州油價回落 四大指數齊揚、美光暴漲14%

好萊塢女神自曝「左眼半盲10年」 看不見拍片還奪奧斯卡獎

聽新聞
0:00 / 0:00

補習班老師視訊側錄男學生下體影像 檢方查扣涉案畫面檔案起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一家補習班任教的許姓男子，與未成年男學生視訊電話時，涉嫌要求少年拍攝下體影像時，開啟螢幕錄影功能側錄。少年為此悶悶不樂，家人察覺異常知情後報案。檢察官偵查後，依違反兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪起訴許男。

檢方調查，許男是被害少年的補習班老師，許在前年6月、10月間，兩度在新豐街住處打LINE電話給少年後，要求少年開啟視訊通話，進而指示少年拍攝自己的下體。兩人視訊通話時，許男開啟手機的螢幕錄影功能，錄下少年拍攝自己下體的影像。

被害少年後來得知許男側錄影像，內心害怕並悶悶不樂，家長察覺異狀，詢問後得知原委，帶著少年向警方報案。

警方去年7月間日持基隆地方法院法官核發的搜索票，前往許男住處查扣2支行動電話、電腦主機、硬碟和隨身碟等物品。市刑大科技偵查隊清查手機和電腦檔案，並還原刪除資料，發現有兩部被害少年裸露下體的影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例將許移送法辦。

基隆地檢署檢察官偵訊後，依相關事證認定許男涉犯拍攝少年性影像罪2罪，犯意各別，應分論被罰，並提起公訴。

基隆市許姓補習班老師與未成年男學生視訊電話時，涉嫌要求少年拍攝下體影像2次，並側錄畫面。基隆地檢署檢察官偵查後，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴許男。聯合報系資料照
基隆市許姓補習班老師與未成年男學生視訊電話時，涉嫌要求少年拍攝下體影像2次，並側錄畫面。基隆地檢署檢察官偵查後，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴許男。聯合報系資料照

基隆 檢察官 補習班

延伸閱讀

高雄補習班數學名師偷拍女學生裙底 教育局：終身不得任教

TikTok拒加好友引殺機 法17歲少年持刀刺死同齡人

國中會考驚傳暴力 北市國三女被開黃腔...更遭男同學打斷門牙

北捷古亭站出口樓梯有偷拍狼 警查獲送辦

相關新聞

補習班老師視訊側錄男學生下體影像 檢方查扣涉案畫面檔案起訴

在基隆市一家補習班任教的許姓男子，與未成年男學生視訊電話時，涉嫌要求少年拍攝下體影像時，開啟螢幕錄影功能側錄。少年為此悶悶不樂，家人察覺異常知情後報案。檢察官偵查後，依違反兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪起訴許男。

光澤診所涉偷拍再致歉 提撥8千萬設會員保障基金

醫美診所偷拍案持續偵辦中，光澤診所今天再度致歉，表示已全面撤除爭議性錄影設備，並提撥8000萬元作為會員保障信託基金，也...

影／假觀光真賣身？新竹檢警破獲跨國色情應召集團 55人被帶回偵辦

新竹市警方日前接獲線報，指有大型不法色情集團涉嫌招募、媒介並容留多名持有觀光簽證的泰國籍女子，以「假旅遊、真非法打工」形式在市區各大飲酒處所從事坐檯陪酒及有對價關係性交易，警方經蒐證，本月20日兵分多路前往市區KTV、餐酒館查緝，將主嫌邱男、幹部、車夫、酒客及多達35名泰國籍女子，共計55人帶回偵辦。

NONO上訴了！性侵女子遭判2年6月...檢方要他早日入監 他要力拚清白

藝人NONO陳宣裕遭控利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻共7次，一審僅認定一次強制性交未遂，判2年6月徒刑，案件上訴二審仍維持原判，檢方確定不上訴。不過，NONO不想入監，已經向法院提起上訴。

他傳「可以幫我吹吹嗎」番茄醬廣告 法院先撤銷性騷後又逆轉

陳姓男子與一名女子達成汽車買賣交易後，轉傳一段國外「可以幫我吹吹嗎」番茄醬廣告；女子因車輛故障，對陳提起多個告訴，並申訴被影片性騷擾，社會局認定成立。陳不服提告，法院原判決撤銷處分，案經最高行政法院撤銷發回，合議庭改判駁回陳的告訴。可上訴。

清潔隊員涉偷拍裙底...回收場女會計怒報警 手機查到罪證

台中市一名清潔隊員前天執勤載資源回收物到彰化縣埔心鄉一處資源回收場時，卻涉嫌持手機偷拍女會計裙底被發現，女會計氣得報警，溪湖警方到場釐情案情，在清潔隊員手機中的確發現偷拍影像，已將清潔隊員依妨害性隱私及妨害秘密等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。