補習班老師視訊側錄男學生下體影像 檢方查扣涉案畫面檔案起訴

在基隆市一家補習班任教的許姓男子，與未成年男學生視訊電話時，涉嫌要求少年拍攝下體影像時，開啟螢幕錄影功能側錄。少年為此悶悶不樂，家人察覺異常知情後報案。檢察官偵查後，依違反兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪起訴許男。

檢方調查，許男是被害少年的補習班老師，許在前年6月、10月間，兩度在新豐街住處打LINE電話給少年後，要求少年開啟視訊通話，進而指示少年拍攝自己的下體。兩人視訊通話時，許男開啟手機的螢幕錄影功能，錄下少年拍攝自己下體的影像。

被害少年後來得知許男側錄影像，內心害怕並悶悶不樂，家長察覺異狀，詢問後得知原委，帶著少年向警方報案。

警方去年7月間日持基隆地方法院法官核發的搜索票，前往許男住處查扣2支行動電話、電腦主機、硬碟和隨身碟等物品。市刑大科技偵查隊清查手機和電腦檔案，並還原刪除資料，發現有兩部被害少年裸露下體的影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例將許移送法辦。

基隆地檢署檢察官偵訊後，依相關事證認定許男涉犯拍攝少年性影像罪2罪，犯意各別，應分論被罰，並提起公訴。