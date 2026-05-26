快訊

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

赴日打工崩潰…她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

聽新聞
0:00 / 0:00

光澤診所涉偷拍再致歉 提撥8千萬設會員保障基金

中央社／ 新北26日電

醫美診所偷拍案持續偵辦中，光澤診所今天再度致歉，表示已全面撤除爭議性錄影設備，並提撥8000萬元作為會員保障信託基金，也將提供專人協助退款，全力配合調查。

愛爾麗診所爆出疑針孔偷拍案後，新北檢警調查發現光澤醫美診所也涉偷拍，集團營運協理陳姓男子及資訊主管唐姓男子疑指示員工拆除監視器，遭羈押禁見。光澤負責人王朝輝則在案發前出境中國。新北市衛生局日前確認光澤診所板橋館前、中山2店裝設偽裝監視設備侵犯病患隱私，各處新台幣50萬元罰鍰，並勒令停業6個月。

光澤診所今天再度發布道歉聲明表示，目前案件已進入司法程序，將全面配合調查，相關資料與影像均已完整提供，不隱匿、不滅證，無論最終司法調查結果為何，絕不逃避責任。

光澤診所指出，目前已全面停止使用並撤除具爭議性的錄影設備，也尊重主管機關對部分診所做出的停業處分。同時為保障會員權益，已提撥新台幣8000萬元成立會員保障信託基金，由律師及會計師共同監督管理，並定期對外說明執行進度。

針對顧客權益，光澤診所強調，無論課程是否涉及爭議，皆可透過線上專人協助辦理退款與諮詢。

新北市衛生局今天表示，光澤診所疑涉偷拍案，除已勒令歇業的2家分店，位於新北的其餘分店，相關證據仍由檢警勘驗中。一旦警方查出有涉及偷拍的證據，衛生局立即比照以往給予嚴重處罰。

至於愛爾麗集團的板橋醫美診所，衛生局說，由於扣押的監視器主機遭格式化，仍由檢警委託專業單位還原中，故尚未處罰勒令歇業。

醫美診所偷拍案持續偵辦中，光澤診所今天再度致歉，表示已全面撤除爭議性錄影設備，並提撥8000萬元作為會員保障信託基金，也將提供專人協助退款，全力配合調查。 圖／新北市衛生局提供
醫美診所偷拍案持續偵辦中，光澤診所今天再度致歉，表示已全面撤除爭議性錄影設備，並提撥8000萬元作為會員保障信託基金，也將提供專人協助退款，全力配合調查。 圖／新北市衛生局提供

偷拍 衛生局 新北 光澤 醫美

延伸閱讀

高雄知名診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

逾30家醫美涉偷拍 卓榮泰：確定裁罰名單後要求地方政府立即公告

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

醫美診所逾30家涉偷拍 卓榮泰：確定違法應立即公告名單

相關新聞

光澤診所涉偷拍再致歉 提撥8千萬設會員保障基金

醫美診所偷拍案持續偵辦中，光澤診所今天再度致歉，表示已全面撤除爭議性錄影設備，並提撥8000萬元作為會員保障信託基金，也...

影／假觀光真賣身？新竹檢警破獲跨國色情應召集團 55人被帶回偵辦

新竹市警方日前接獲線報，指有大型不法色情集團涉嫌招募、媒介並容留多名持有觀光簽證的泰國籍女子，以「假旅遊、真非法打工」形式在市區各大飲酒處所從事坐檯陪酒及有對價關係性交易，警方經蒐證，本月20日兵分多路前往市區KTV、餐酒館查緝，將主嫌邱男、幹部、車夫、酒客及多達35名泰國籍女子，共計55人帶回偵辦。

NONO上訴了！性侵女子遭判2年6月...檢方要他早日入監 他要力拚清白

藝人NONO陳宣裕遭控利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻共7次，一審僅認定一次強制性交未遂，判2年6月徒刑，案件上訴二審仍維持原判，檢方確定不上訴。不過，NONO不想入監，已經向法院提起上訴。

他傳「可以幫我吹吹嗎」番茄醬廣告 法院先撤銷性騷後又逆轉

陳姓男子與一名女子達成汽車買賣交易後，轉傳一段國外「可以幫我吹吹嗎」番茄醬廣告；女子因車輛故障，對陳提起多個告訴，並申訴被影片性騷擾，社會局認定成立。陳不服提告，法院原判決撤銷處分，案經最高行政法院撤銷發回，合議庭改判駁回陳的告訴。可上訴。

清潔隊員涉偷拍裙底...回收場女會計怒報警 手機查到罪證

台中市一名清潔隊員前天執勤載資源回收物到彰化縣埔心鄉一處資源回收場時，卻涉嫌持手機偷拍女會計裙底被發現，女會計氣得報警，溪湖警方到場釐情案情，在清潔隊員手機中的確發現偷拍影像，已將清潔隊員依妨害性隱私及妨害秘密等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

台中清潔隊員疑偷拍女子裙底 環保局：記大過調職並配合司法偵辦

台中市石岡區清潔隊一名資深清潔隊職員被控在交貨會磅時偷拍一名廠商方女子裙底。女子發現後報案，並怒斥對方變態。環保局今指出，案發後現場同仁第一時間即通報隊部，隊長隨即啟動調查程序，決議加重處分記大過調職，後續也將全力配合警方及司法機關偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。