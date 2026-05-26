影／假觀光真賣身？新竹檢警破獲跨國色情應召集團 55人被帶回偵辦

新竹市警方日前接獲線報，指有大型不法色情集團涉嫌招募、媒介並容留多名持有觀光簽證的泰國籍女子，以「假旅遊、真非法打工」形式在市區各大飲酒處所從事坐檯陪酒及有對價關係性交易，警方經蒐證，本月20日兵分多路前往市區KTV、餐酒館查緝，將主嫌邱男、幹部、車夫、酒客及多達35名泰國籍女子，共計55人帶回偵辦。

竹市警第一、第二分局掌握情資，與新竹地檢署組成專案小組，歷經2個多月嚴密跟監、調閱資料與行動蒐證，鎖定該集團位於竹市東區餐酒館的犯罪據點，及經常出沒市區各大KTV等處所。

5月20日當晚見時機成熟，新竹市警察局動員警力及移民署專勤隊員共32人，手持搜索票與拘票兵分多路突擊，將涉案人員一網打盡。

當晚除了逮捕不法集團成員外，現場亦查獲酒客12名，以及高達35名持觀光簽證入境、涉嫌從事猥褻與性交易的泰國籍成年女子，現場另查扣犯罪所得16萬餘元。

警方指出，全案警詢後將包括邱男在內共7人依涉嫌違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。另35名泰籍女子違法部分，則移交移民署新竹市專勤隊接續依法處置。

警方指出，維護地方治安不遺餘力，針對此類假借觀光名義來台從事不法色情行業行為，將持續聯合移民署等單位擴大偵辦，斷絕色情產業鏈，絕對不容許不法集團挑戰公權力，以維護社會善良風俗與秩序。

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