NONO上訴了！性侵女子遭判2年6月...檢方要他早日入監 他要力拚清白

藝人NONO陳宣裕遭控利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻共7次，一審僅認定一次強制性交未遂，判2年6月徒刑，案件上訴二審仍維持原判，檢方確定不上訴。不過，NONO不想入監，已經向法院提起上訴。

本案檢方起訴指出，NONO加入藝人吳宗憲所組的「憲憲家族」後知名度提升，2008年至2013年間利用自身知名度及工作機會結識被害人，對6名女子犯下3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂罪，建請法院從重量刑。

一審審理認為有5名告訴人敘述有瑕疵，與客觀事實不符，罪證不足，判NONO無罪。唯一認定有罪的是，NONO2011年透過綜藝節目認識一名女子，他向女子要電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將女子載至大稻埕河濱停車場，欲性侵遭抵抗而未遂。

一審認為女子指述可信，女子擔心遭輿論指點或影響事業，未聲張或報警，見#MeToo運動才勇於揭露犯行，NONO在一審辯稱不認識對方，還說「不知為何女子要這樣說自己」，一審依強制性交未遂罪判2年6月刑。

檢察官和NONO均上訴，二審審理認為，一審認定NONO只犯一罪，認事用法無違誤，NONO上訴否認犯罪無理由，應予駁回。另一審也已詳細審酌各項量刑事由，量處2年6月徒刑，是於法定刑範圍內予以量定，沒有明顯濫權或失之過重的情形，檢察官上訴也沒有理由，仍判2年6月徒刑。

台灣高等檢察署認為，二審以一審科刑並無違誤或不當，而駁回檢察官上訴部分，理由難認有何違背法令之情事，因此決定不上訴三審。不過，NONO不甘被判刑，正式提上訴至第三審力拚清白。