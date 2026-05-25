他傳「可以幫我吹吹嗎」番茄醬廣告 法院先撤銷性騷後又逆轉

陳姓男子與一名女子達成汽車買賣交易後，轉傳一段國外「可以幫我吹吹嗎」番茄醬廣告；女子因車輛故障，對陳提起多個告訴，並申訴被影片性騷擾，社會局認定成立。陳不服提告，法院原判決撤銷處分，案經最高行政法院撤銷發回，合議庭改判駁回陳的告訴。可上訴。

判決書指出，從事中古車銷售業務的陳姓男子，2022年2月間與一名女子達成交易，在尚未交車時，用LINE傳送一段HEINZ番茄醬廣告，影片畫面為男女二人相鄰而坐，男生問「你可以幫我吹吹嗎」，女生表示「不太好吧」，男生又問「那幫我打槍槍好嗎？」女生回「可是我不會耶」。

男生陸續稱「我教妳」、「想像妳握著一瓶番茄醬」、「然後妳想把番茄醬倒出來」，接著男生解腰帶褲頭，女生問「倒番茄醬？」男生回「嗯」，女生稱「好吧」，畫面呈現女方對男方下體部位拍打，傳出拍打聲及男子慘叫聲，影片最後特寫手部拍打番茄醬瓶倒於薯條上結束。

陳傳送影片後，並沒有再傳送其他訊息，女子仍感覺不舒服，於同年5月19日向台南市警善化分局提出性騷擾申訴，分局調查認定性騷擾事件成立，陳不服提出再申訴；南市社會局調查後，仍認定成立，陳向高雄高等行政法院提出行政訴訟。

合議庭認定，影片屬性隱喻的詼諧、逗趣商業廣告，女子收到後並未有不舒服或被冒犯表現，直到在交車後因車輛故障，雙方有爭執，女子對陳提告恐嚇、詐欺、妨害名譽（均不起訴），後來再申訴性騷擾；女子動機夾雜購車紛爭及不平情緒，不能通過「合理被害人」檢驗標準，判決撤銷處分。

案經社會局上訴，最高行政法院合議庭指出，原審有認定事實未憑證據、未依職權調查證據及判決理由不備等違誤，裁定撤銷發回。

陳姓男子在更一審主張，他當天收到朋友傳來的廣告影片，認為詼諧、具美式幽默、有趣、富創意，同時傳給好幾位好朋友，沒有其他意思或針對性，僅有該名女子隔了三個月後申訴性騷擾；他從未有任何言詞挑逗或曖昧文字暗示，傳送不雅圖片等；他認為女子是因二手車買賣糾紛挾怨報復，並以多種理由請求撤銷相關處分。

社會局認為，陳的行為已致女子感覺受辱、不舒服及害怕，甚至影響夫妻關係。

合議庭當庭勘驗影片後認為，陳傳送該廣告的行為，已逾越一般社會通念所認可社交禮儀，屬不受歡迎且具有性意味，女子已感受被冒犯而人格尊嚴受損，致影響其家庭生活；社會局調查小組在訪談當事人，調查背景、環境、關係後，認定構成性騷擾，亦符合「合理被害人」觀點。合議庭審酌判決社會局處分並無違誤，駁回陳的告訴。