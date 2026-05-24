清潔隊員涉偷拍裙底...回收場女會計怒報警 手機查到罪證

台中市一名清潔隊員前天執勤載資源回收物到彰化縣埔心鄉一處資源回收場時，卻涉嫌持手機偷拍女會計裙底被發現，女會計氣得報警。圖／AI生成

台中市一名清潔隊員前天執勤載資源回收物到彰化縣埔心鄉一處資源回收場時，卻涉嫌持手機偷拍女會計裙底被發現，女會計氣得報警，溪湖警方到場釐情案情，在清潔隊員手機中的確發現偷拍影像，已將清潔隊員依妨害性隱私及妨害秘密等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

這起偷拍案發生在22日下午1點多，台中一名黃姓（46歲）清潔隊員運送回收物到埔心一處資源回收場，黃男卻站在女會計後面，還碰到女會計的腳，女會計認為黃男在偷拍，當場報警，事後還憤怒po文。

埔心分駐所受理後，也在黃男手機中發現偷拍影像，黃男當場坦承犯行，被依現行犯逮捕，並依妨害性隱私及妨害秘密等罪嫌移送法辦。

由於前天該資源回收場是去借附近其他回收場過磅，事情曝發後，被借磅的回收場也很困擾，覺得被指指點點誤傳，業者表示，自家女會計被偷拍，已盡力安撫，而又殃及同業，也覺得很抱歉。