台中清潔隊員疑偷拍女子裙底 環保局：記大過調職並配合司法偵辦

台中市石岡區清潔隊一名資深清潔隊職員被控在交貨會磅時偷拍一名廠商方女子裙底。圖／AI生成

台中市石岡區清潔隊一名資深清潔隊職員被控在交貨會磅時偷拍一名廠商方女子裙底。女子發現後報案，並怒斥對方變態。環保局今指出，案發後現場同仁第一時間即通報隊部，隊長隨即啟動調查程序，決議加重處分記大過調職，後續也將全力配合警方及司法機關偵辦。

一名女子在Threads發文和影片說，環保局黃姓隊員趁她會磅時，偷拍她裙底，她揚言「我絕對會告死你，變態」。

環保局今天表示，該名隊員於執行資源回收勤務、前往民間回收場卸貨時，涉嫌對現場女性從業人員進行偷拍。對此，環保局已立即調整勤務，並依工作規則加重記大過處分，後續該隊員也恐將面臨刑責追究。

環保局說，該案屬個人違失行為，對侵犯隱私、違反性別尊重及影響機關形象等情事，一律採零容忍態度，絕不護短。後續也將加強各區清潔隊法紀、公務倫理及性平教育，避免類似事件再發生。