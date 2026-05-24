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北捷古亭站出口樓梯有偷拍狼 警查獲送辦
台北捷運古亭站出口樓梯昨天有女子遭人偷拍裙底，警方獲報到場，經查涉案4旬廖姓男子的手機確實有相關影像，他供稱是因被害人很漂亮想認識所致，全案依法送辦。
台北市警察局中正第二分局今天透過新聞稿表示，轄下廈門街派出所昨晚10時58分許接獲女子報案，稱在古亭捷運站9號出口樓梯遭一名男子持手機偷拍裙底，立即派員到場處理。
經調查了解，警方於現場檢視涉案廖男的手機，確認內有被害女子的相關偷拍影像，當場依法查扣相關證物，全案依妨害秘密及妨害性隱私現行犯逮捕，移送台北地檢署偵辦。
據悉，從事服務業的廖男有性騷擾紀錄，事發後坦承不諱，還說是因為被害人很漂亮，想和對方認識所致。
中正二分局呼籲，民眾若遇有明顯可疑人士靠近，或目擊疑似偷拍情事，可撥打110通報警方到場查處。警方對於違序違法行為，均將依法嚴辦絕不寬貸。
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