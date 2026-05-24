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古亭站偷拍狼尾隨短裙女被抓包 辯忘記密碼仍查出影像

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北捷運古亭站9號出口昨晚發生偷拍案，46歲廖姓男子疑尾隨一名穿短裙女子，在樓梯間持手機偷拍裙底影像，被害女子察覺後報警。警方到場檢視廖男手機，確認內有裙底私密影像，當場查扣手機等證物，依妨害秘密及妨害性隱私罪嫌將廖男現行犯逮捕送辦。

廈門街派出所昨晚近11時接獲報案，古亭站9號出口樓梯有男子持智慧型手機攝錄女子裙底。員警獲報後趕抵現場，會同檢視廖男手機內容，確認手機內有相關影像，立即查扣手機等證物。

據了解，廖男自稱從事服務業，警方查出他有多次性騷前科。廖男向警方供稱，因覺得被害女子長相秀麗、穿著性感，才會尾隨拍攝。警方除將他依法送辦，也將進一步檢視手機內容，釐清是否還有其他偷拍影像或其他被害人。

有網友在社群網路發文，廖男遭警方盤查時一度辯稱忘記手機密碼，疑似想拖延檢查，也曾試圖刪除偷拍照片。警方後續調閱監視器，確認廖男有靠近、緊貼被害女子並偷拍的動作，相關影像與手機資料都已查扣作為證據。

廖姓男子疑偷拍女子裙底風光，遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝
廖姓男子疑偷拍女子裙底風光，遭警方逮捕。記者廖炳棋／翻攝

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