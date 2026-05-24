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56歲歌仔戲老師受託指導15歲少女底子功竟二度車震 引薦母親自責提告

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

56歲林姓男子對歌仔戲有研究，女性友人將15歲女兒託付給他，希望林能指導歌仔戲底子功，林竟在車上兩度與少女發生性行為；女子得知將女兒送到林的手中卻受到侵害，自責提告。台南地院一審將林判刑8月，民事再判林應分別賠償少女及母親20萬、10萬元。可上訴。

判決書指出，林姓男子透過女性友人認識其15歲的女兒，2025年2月間，林竟在台南市路邊一處停車場內，抱住少女親嘴、撫胸，發生性行為；隔月又在同一處，再次抱住少女、撫胸，發生性行為，少女母親發現後，因是自己將女兒送到林的手裡，自責報警提告。

台南地院一審認定，林對少女身心健全發展所造成侵害，無可回復，林雖承認犯行，但未能取得原諒、達成和解或賠付損害等犯罪後態度，去年11月依對於14歲以上未滿16歲女子為性交，共2罪，各判刑5月，應執行8月徒刑；不得易科罰金，但得易服社會勞動，不予宣告緩刑。

少女母親再對林提出刑事附帶民事訴訟請求損害賠償指出，她當時是希望林姓男子教導女兒歌仔戲底子功，沒想到林竟對尚無成熟性自主及判斷能力的女兒做出這種事，故意不法侵害女兒身體權、貞操權及性自主權，對女兒造成永久而難以磨滅的傷害與陰影。

她表示，想到女兒是因自己託付給認識的友人教導歌仔戲，導致遭到侵害，讓她自責不已而失眠，更擔心女兒會因此在成年後男女關係可否順利發展，將付出更多心力照護子女而備受煎熬，女兒與她精神均受有重大痛苦；她請求林應賠償女兒與自己精神慰撫金各30萬、20萬元。

台南地院柳營簡易庭民事庭審理時，林沒有出庭，法院依據刑事庭判決認定少女母親主張為真實；法院認為，林雖未違反少女意願，合意發生性行為，仍屬不法侵害少女身體、健康、貞操及性自主決定自由權，此舉造成少女身心受創，其母親請求鄰賠償精神慰撫金，自屬有據。

法院指出，少女母親今後將較平時付出更多心力，支出較高保護教養費用，使女兒免於性侵害陰影，並導正少女往後正確性觀念，避免日後產生人格偏差，林的行為同時侵害少女母親的親權，堪認情節重大；母親請求林賠償其親權所受損害，亦屬有據。

法院審酌，林姓男子國小肄業，受雇營造業擔任吊車司機，日薪約2500元，月收入約5萬多元，經濟狀況小康；兼衡兩造教育程度、身分地位、經濟狀況以及被害人所受精神上痛苦程度等一切情狀，認少女的精神慰撫金以20萬元、少女母親以10萬元為適當。

56歲林姓男子竟在車上兩度與15歲少女發生性行為；台南地院一審將林判刑8月，民事再判林應分別賠償少女及母親20萬、10萬元。本報資料照片
56歲林姓男子竟在車上兩度與15歲少女發生性行為；台南地院一審將林判刑8月，民事再判林應分別賠償少女及母親20萬、10萬元。本報資料照片

歌仔戲 母親 性行為

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