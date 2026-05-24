高雄男偷拍短褲女大腿從百貨公司尾隨到夜市 丈夫發現喝斥報警

高市一名穿短褲女子昨晚和丈夫逛漢神巨蛋百貨，發現盧姓男子疑持手機拍她大腿，當時僅認為對方行徑怪異未理會，後和丈夫逛瑞豐夜市；沒料，盧男又尾隨在後，女子丈夫當場喝斥報警；警方在盧手機發現偷拍女子大腿影片，盧稱「壓力大才偷拍」。

高雄網友在網路社群Threads昨晚貼文指，瑞豐夜市有偷拍之狼被抓到了，影片中，一名年輕戴眼鏡的男子站著被一名中年男訓話。

轄區左營警分局指出，新莊派出所昨晚9時許接獲一名女子報案，在博愛二路百貨公司發生疑似跟拍案件，後對方又跟蹤到瑞豐夜市，警方獲報隨即到場處理。

警方到場後了解，一名30餘歲穿短褲的女子在漢神巨蛋百貨公司內逛街時，察覺盧姓男子（34歲）未經同意持手機偷拍她，當時女子只覺得對方行為怪異，未予理會，隨後和丈夫又去逛瑞豐夜市。

沒料，在夜市又和盧男「不期而遇」，盧男還尾隨在後，女子丈夫察覺後當場喝止，並發現盧男手機內存有相關拍攝女子大腿的影片，遂報警處理。

警方到場後將盧男帶返派出所調查，盧稱「因壓力大才偷拍」，受害的女子至派出所提出性騷擾申訴，警方依規定受理，後續將依性騷擾防治法調查偵辦後移送主管機關市府社會局審議裁處。