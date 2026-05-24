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彰化男假意邀少女上樓猥褻 扯「坐壓充電線」脫罪 二審判1年5月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣李姓男子是臨時工，明知女網友是國中生，仍在前年間以家人不認識為由，邀約少女至住家二樓，帶回房間後，強親少女、撫摸胸部、下體，李男辯稱，自己有情緒控管問題，因少女「坐壓到床上的充電線」，才會暴怒，拉扯少女領口、肩膀等部位，未獲法官採信，一審判1年5月，二審近日審結，維持原判。

判決指出，李男與被害少女為認識1年多的網友，2024年6月23日下午5時許，李男以樓下皆為家人重要物品、家人不認識少女為由，將其帶至彰化縣住處2樓房間內吹電風扇與充電，期間李男違反少女意願，以雙手拉住對方腰部，強行親吻其嘴唇與臉頰，隔著衣物撫摸少女胸部、下體。

少女欲掙脫未果，佯稱欲上廁所，乘隙逃離現場，打電話向母親哭訴求助，後由母親友人協助報警，警方偵辦時，在少女內衣外側與短褲褲底外層採集到李男的DNA，檢方依對未成年強制猥褻罪起訴。

彰化地院審理時，李男矢口否認強制猥褻犯行，辯稱自己有情緒控制問題，因少女坐壓到床上的充電線而暴怒，僅用手拉扯其領口、推其肩膀下方與拍打大腿。

李男還在審理期間，私下聯繫少女，刻意錄下引導式對話光碟呈交法院，企圖營造少女供詞不實的假象。

一審審酌，警方採集的DNA位置，與李男所辯稱的肢體衝突部位完全不符，當庭勘驗錄音光碟後，也認定對話是由李男高度目的性地設定問題引導，少女僅為應付敷衍，難以推翻先前於警詢、偵訊時的證述。

法官審酌，李男曾有妨害性自主前科，犯後猶飾詞狡辯，未履行2萬元的調解金，態度不佳，依成年人故意對少年強制猥褻罪，判處李男有期徒刑1年5月。

全案上訴後，台中高分院近日審結，認定一審量刑、認事用法無違誤，李男上訴主張的理由不足採信，駁回上訴，尚未確定。

彰化縣李姓男子猥褻國中少女，台中高分院近日駁回上訴，判刑1年5月。示意圖／Ingimage
彰化縣李姓男子猥褻國中少女，台中高分院近日駁回上訴，判刑1年5月。示意圖／Ingimage

彰化 彰化縣 猥褻

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