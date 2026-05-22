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醫美診所偷拍延燒 北市開鍘第4家光澤診所停業、罰50萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

連鎖醫美診所爆出疑似系統性針孔偷拍事件，北市衛生局持續聯合稽查，確認「三民光澤診所」嚴重侵害病人隱私，衛生局今公布祭出裁罰50萬並即刻勒令停業6個月的處分。北市目前累計裁處愛爾麗與光澤共4家診所、200萬元，且均勒令停業6個月。

衛生局5月15日宣布，愛爾麗集團的「愛爾麗診所（大安店）」、「南京愛爾麗診所」兩診所已違反醫療法第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，認定該診所行為屬明知故犯且情節重大，各罰50萬元並即刻勒令停業6個月。

另，「愛爾麗診所（大安店）」違反收費標準、擅立收費項目等違反醫療法第22條第2項情事，衛生局再依醫療法第103條規定處最高罰鍰25萬元。

當天也公布，光澤集團位在北市的「光澤診所（忠孝店）」有嚴重侵害病人隱私，衛生局祭出裁罰50萬元並即刻勒令停業6個月處分。

衛生局今表示，三民光澤診所違反醫療法第108條第6款「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，嚴重侵害病人隱私且情節重大，除處以最高50萬元罰鍰外，並責令該診所即日起停業6個月。

衛生局指出，截止今天已查核114家包含診所、美容瘦身、產後護理等業者，市府秉持醫療隱私維護零容忍的態度，保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護。

衛生局強調，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查，對查有違反醫療相關法規情事者，將予以最嚴厲的行政處分。

連鎖醫美診所爆出疑似系統性針孔偷拍事件，北市衛生局繼開鍘光澤診所忠孝店，今再勒令「三民光澤診所」停業。圖為北市消保官無預警稽查光澤診所台北忠孝店。圖／北市法務局提供
連鎖醫美診所爆出疑似系統性針孔偷拍事件，北市衛生局繼開鍘光澤診所忠孝店，今再勒令「三民光澤診所」停業。圖為北市消保官無預警稽查光澤診所台北忠孝店。圖／北市法務局提供

衛生局 北市 愛爾麗

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