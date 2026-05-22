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陽交大EMBA人夫偷吃學姐 開大G載小三出遊過夜10多次

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣頭橋工業區一間藥廠女負責人就讀陽明交大EMBA期間，認識35歲已婚男同學，兩人擔任中區高爾夫球會前後任會長、副會長，多次結伴出遊且行為親密，已婚男的妻子提告，法院審酌3人擔任多家公司負責人、董事或監察人，判人夫和學姐應賠償40萬，可上訴。

據了解，已婚男子就讀EMBA期間，與學長多次出席聲色場所，還告訴妻子「不然我給妳一筆錢，不要管我在外面怎麼玩」，雙方理念不合分居。同時男子也與48歲學姐不倫戀，入住與妻子共同持有房子，且用妻子公司的錢購買賓士G-Class，事後卻載學姐出遊。

判決書指出，男子在婚姻存續期間，密集前往嘉義一處飯店過夜10多次，且與異性共進晚餐，在公眾場合摸大腿、臀部，關係超過一般男女交往分際。妻子將秘錄器放在飯店走道，多次拍到兩人進房間，法官認為婚外情具隱密性，被害人舉證困難，認定具證據能力。

男子否認侵害配偶權，辯稱與妻子婚姻失和，雙方曾談論離婚，與女方僅是EMBA同學及工作夥伴關係，互動未逾矩，也質疑妻子透過徵信社蒐證涉及侵害隱私。遭控外遇的女子則主張，不知道男方已婚，雙方互動屬正常社交，以及高爾夫球會前後任幹部往來。

法官認為，男子在公開場合長期以岳父女婿身分活動，左手無名指亦配戴婚戒，女方難稱不知其已婚身分，審酌雙方學經歷、收入及侵害情節後，且擔任多家公司負責人，認為求償300萬元過高，判兩名被告應連帶賠償40萬元，並自起訴後按年息5%計算利息。

陽交大EMBA人夫疑與學姐發生不倫戀，法院判人夫和學姐應賠償40萬，可上訴。圖／本報資料照片
陽交大EMBA人夫疑與學姐發生不倫戀，法院判人夫和學姐應賠償40萬，可上訴。圖／本報資料照片

小三 嘉義 妻子

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