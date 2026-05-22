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影／色狼男騎士假借問路襲胸摸臀5女子受害 嘉檢聲押獲准

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義地檢署偵辦機車騎士性騷擾案，65歲許姓男子騎乘機車，假借問路之名，短短2小時內接連對5名陌生女子伸手襲胸、摸臀，甚至夾帶性暗示言語騷擾。檢方認定許男有反覆犯案之虞，向法院聲請羈押，嘉義地院上午裁准羈押。

嘉檢指出，昨天接獲嘉市警局婦幼警察隊通報，嘉義市區及嘉義縣太保市接連發生陌生男子騎機車隨機騷擾女性案件，立即由婦幼專組檢察官陳睿明指揮偵辦。專案小組調閱監視器後，迅速鎖定65歲許姓男子涉有重嫌，並由嘉縣警局水上分局協助攔查，通知許男到案說明。

檢方調查，許男涉嫌於昨天上午10時30分至中午12時30分間，陸續在太保市及嘉義市多處地點，包括東區新生路、嘉北街口、中山路嘉義高商前、西區北港路與保福一路口、竹子腳等地，隨機鎖定5名陌生女子，假意靠近問路後，突然伸手碰觸被害人胸部、臀部、背部及大腿等部位，並伴隨挑逗、具性暗示言語。

檢察官訊後認為，許男涉犯性騷擾防治法，性騷擾罪嫌重大，且在短時間內連續對多名女子犯案，顯有反覆實施同類犯罪風險，當庭逮捕後向嘉義地院聲請羈押。嘉義地院裁定羈押獲准。嘉檢強調，對於侵害婦幼安全及社會治安案件絕不寬貸，針對隨機侵犯婦幼權益案件，將持續迅速蒐證、從嚴偵辦，全力保障民眾人身安全。

嘉義地檢署偵辦機車騎士性騷擾案，65歲許姓男子騎乘機車，假借問路之名，短短2小時內接連對5名陌生女子伸手襲胸、摸臀，甚至夾帶性暗示言語騷擾。檢方認定許男有反覆犯案之虞，向法院聲請羈押，嘉義地院上午裁准羈押。圖／嘉檢提供
嘉義地檢署偵辦機車騎士性騷擾案，65歲許姓男子騎乘機車，假借問路之名，短短2小時內接連對5名陌生女子伸手襲胸、摸臀，甚至夾帶性暗示言語騷擾。檢方認定許男有反覆犯案之虞，向法院聲請羈押，嘉義地院上午裁准羈押。圖／嘉檢提供

嘉義地檢署偵辦機車騎士性騷擾案，65歲許姓男子騎乘機車，假借問路之名，短短2小時內接連對5名陌生女子伸手襲胸、摸臀，甚至夾帶性暗示言語騷擾。檢方認定許男有反覆犯案之虞，向法院聲請羈押，嘉義地院上午裁准羈押。圖／嘉檢提供
嘉義地檢署偵辦機車騎士性騷擾案，65歲許姓男子騎乘機車，假借問路之名，短短2小時內接連對5名陌生女子伸手襲胸、摸臀，甚至夾帶性暗示言語騷擾。檢方認定許男有反覆犯案之虞，向法院聲請羈押，嘉義地院上午裁准羈押。圖／嘉檢提供

嘉義地檢署偵辦機車騎士性騷擾案，65歲許姓男子騎乘機車，假借問路之名，短短2小時內接連對5名陌生女子伸手襲胸、摸臀，甚至夾帶性暗示言語騷擾。檢方認定許男有反覆犯案之虞，向法院聲請羈押，嘉義地院上午裁准羈押。圖／嘉檢提供
嘉義地檢署偵辦機車騎士性騷擾案，65歲許姓男子騎乘機車，假借問路之名，短短2小時內接連對5名陌生女子伸手襲胸、摸臀，甚至夾帶性暗示言語騷擾。檢方認定許男有反覆犯案之虞，向法院聲請羈押，嘉義地院上午裁准羈押。圖／嘉檢提供

嘉義 性騷擾

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