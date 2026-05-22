快訊

周董愛店回來了！淡水文化阿給重新開幕日曝 網嗨：準備開吃

高雄色警官邀女警開房間記2大過免職 前後任分局長連坐罰被懲處

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄色警官邀女警開房間記2大過免職 前後任分局長連坐罰被懲處

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市六龜警分局一名二線三星的吳姓主管邀女警開房間，女警提出性騷擾申訴，此事引發軒然大波，屆齡退休的吳男經調查後有跟蹤性騷行為，遭記兩大過免職，督察組陳姓組長因被任職場霸凌記一大過懲處，改調非主管；前後任分局長亦遭連坐罰，分別被記1至2支申誡。

該起性騷擾事發在去年10月，當時分局吳姓主管對一名女警開黃腔，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由要女警一起開房間，遭女警嚴詞拒絕，因分局處置延宕，友人在網路貼文質疑官官相護，此事才爆發，女警至今年4月初提告。

色主管吳男經性平會調查後，於5月3日認定有跟蹤及性騷行為，除報請地檢署依法偵辦，並建請合併性騷違失予以吳記二大過免職處分，同案前督察組陳姓組長涉及職場霸凌，於5月1日經職場霸凌調查小組認定成立，予以記一大過懲處，原本調鹽埕警分局交通組長一職，再改調非主管職務。

警局追究相關考監責任，其中去年10月事發時時任分局長的江慶斌雖已調小港警分局，但警局認定江慶斌有考監失職之責，予以記2支申誡，另現任分局長謝錫釗則予以記1支申誡。

高雄市六龜警分局一名色警官邀女警開房間遭認定有跟蹤性騷行為遭記2大過免職，前後任分局長因被追究考監責任連坐罰被懲處。記者石秀華／攝影
高雄市六龜警分局一名色警官邀女警開房間遭認定有跟蹤性騷行為遭記2大過免職，前後任分局長因被追究考監責任連坐罰被懲處。記者石秀華／攝影

女警 高雄 南橫

延伸閱讀

二次傷害！高雄色警偷拍6報案人、AI合成裸照 5人連坐

高雄惡警違法拍攝裸照卻因罪證不足脫身 議員怒批「輿論炸鍋才免職」

新聞眼／公權力侵害人權 凸顯警紀不彰

台中狼處長環抱女員工喊「看到你很癢」 調解獲撤告...法院判不受理

相關新聞

獨／高雄色警官邀女警開房間記2大過免職 前後任分局長連坐罰被懲處

高雄市六龜警分局一名二線三星的吳姓主管邀女警開房間，女警提出性騷擾申訴，此事引發軒然大波，屆齡退休的吳男經調查後有跟蹤性騷行為，遭記兩大過免職，督察組陳姓組長因被任職場霸凌記一大過懲處，改調非主管；前後任分局長亦遭連坐罰，分別被記1至2支申誡。

清大圖書館偷拍女子裙底 高材生辯稱「窺視症」被判刑

新竹姚姓男子去年在清華大學圖書館自習區，涉嫌持手機偷拍女子裙底性影像，當場遭對方察覺報警處理。新竹地方法院審理後，依無故攝錄他人性影像罪，判處姚男有期徒刑3月，並沒收作案用手機。法院更查出，姚男先前曾因違反意願拍攝少年性影像遭判刑，目前仍在緩刑期間，卻再度犯案。

影／擎天崗翻版？新北淡水沙崙海灘驚見男女「野戰」 警方要查了

陽明山擎天崗「野戰」直播事件日前鬧得沸沸揚揚，昨晚又有民眾聲稱在新北市淡水沙崙海灘目擊相同情形並在社群貼文，吸引超過137萬人次瀏覽。警方表示畫面不太像昨晚，但會調閱監視器詳查、通知當事人到案依公然猥褻罪嫌偵辦。

搭高鐵上演「活春宮」、偷拍女學生「AI換泳裝」補教名師下場曝光

高雄某補習班陳姓數學名師被控上課偷拍女學生裙底，還用AI合成女學生泳裝照，陳落網後坦承犯行，被法官依拍攝少年性影像未遂等罪判刑1年；另外得易服社會勞動部分判6月，得易科罰金部分則判11月。可上訴。

得知LINE群組成員在醫院如廁 他拿手機錄露屁屁畫面判刑4月

郭姓男子從LINE群組訊息，得知1名同群組男子在醫院如廁，拿手機在廁間門板上方，錄下被害人露出臀部的影像約1分鐘。法院審理後，依無故攝錄他人性影像罪判郭男4月徒刑，得易科罰金12萬元，手機沒收，全案可上訴。

幼兒園長之子毛畯珅強掰女童私處手機偷拍 法院再判賠100萬元

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻46名女童，最高法院已就6名女童部分判刑28年8月徒刑定讞，另40名女童部分，一審判刑30年，案件上訴審理中。民事部分，一名受害女童父母提告求償，台北地方法院判決毛畯珅、其母洪珮筠應連帶賠償100萬元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。