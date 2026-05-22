獨／高雄色警官邀女警開房間記2大過免職 前後任分局長連坐罰被懲處

高雄市六龜警分局一名二線三星的吳姓主管邀女警開房間，女警提出性騷擾申訴，此事引發軒然大波，屆齡退休的吳男經調查後有跟蹤性騷行為，遭記兩大過免職，督察組陳姓組長因被任職場霸凌記一大過懲處，改調非主管；前後任分局長亦遭連坐罰，分別被記1至2支申誡。

該起性騷擾事發在去年10月，當時分局吳姓主管對一名女警開黃腔，還以邀約爬南橫、泡溫泉為由要女警一起開房間，遭女警嚴詞拒絕，因分局處置延宕，友人在網路貼文質疑官官相護，此事才爆發，女警至今年4月初提告。

色主管吳男經性平會調查後，於5月3日認定有跟蹤及性騷行為，除報請地檢署依法偵辦，並建請合併性騷違失予以吳記二大過免職處分，同案前督察組陳姓組長涉及職場霸凌，於5月1日經職場霸凌調查小組認定成立，予以記一大過懲處，原本調鹽埕警分局交通組長一職，再改調非主管職務。

警局追究相關考監責任，其中去年10月事發時時任分局長的江慶斌雖已調小港警分局，但警局認定江慶斌有考監失職之責，予以記2支申誡，另現任分局長謝錫釗則予以記1支申誡。