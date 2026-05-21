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清大圖書館偷拍女子裙底 高材生辯稱「窺視症」被判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹姚姓男子去年在清華大學圖書館自習區，涉嫌持手機偷拍女子裙底性影像，當場遭對方察覺報警處理。新竹地方法院審理後，依無故攝錄他人性影像罪，判處姚男有期徒刑3月，並沒收作案用手機。法院更查出，姚男先前曾因違反意願拍攝少年性影像遭判刑，目前仍在緩刑期間，卻再度犯案。

判決書指出，姚男與被害女子互不相識，去年5月28日晚間9時許，在清華大學圖書館5樓自習區，見女子身穿短裙，竟持手機偷拍對方大腿至裙底性影像。女子察覺有異後，與友人上前查看姚男手機並報警，警方到場後查扣手機送辦。

姚男先前於2023年8月23日晚間8點多，在台北車站見1名身著高中制服少女，即尾隨開啟手機錄影功能，以拍攝鏡頭朝上方式置於袋中，再靠近少女裙底而朝上偷拍，當場經路人察覺並告知少女。

法院審酌，姚男先前已因違反意願拍攝少年性影像案件，遭台北地院判刑1年10月、緩刑5年確定，卻仍在緩刑期間為滿足私慾再犯，侵害他人隱私，顯然未記取教訓，所為應予非難。

事後姚男雖請求與被害人調解，然被害人於偵查時已表明無調解意願，姚男雖聲稱患有窺視症精神疾病，且有醫院診斷證明書，新竹地院最後依無故攝錄他人性影像罪判刑3月，可易科罰金，全案仍可上訴。

圖為<a href='/search/tagging/2/清大' rel='清大' data-rel='/2/105308' class='tag'><strong>清大</strong></a>圖書館內照片，非犯案的地點。圖／本報資料照片
圖為清大圖書館內照片，非犯案的地點。圖／本報資料照片

偷拍 新竹 被害人 清大 圖書館

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