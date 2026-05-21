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影／擎天崗翻版？新北淡水沙崙海灘驚見男女「野戰」 警方要查了
陽明山擎天崗「野戰」直播事件日前鬧得沸沸揚揚，昨晚又有民眾聲稱在新北市淡水沙崙海灘目擊相同情形並在社群貼文，吸引超過137萬人次瀏覽。警方表示畫面不太像昨晚，但會調閱監視器詳查、通知當事人到案依公然猥褻罪嫌偵辦。
昨天深夜有人在Threads發布4張照片及1段影片，聲稱昨晚6時許在沙崙海邊看見1對男女在沙灘上野戰，還問「是擎天崗那對嗎？怎麼跑來沙崙海灘了？」吸引百餘萬次瀏覽引發網友熱議。
對此，淡水警分局表示社群貼文已經下架，經員警實地勘察之後詳細對比、檢視相關畫面，直覺不像是昨天傍晚發生的事，因為網友的影像當中天空灰濛濛，但昨天淡水地區天氣非常晴朗，傍晚6時許應該會有夕陽，海灘的背景植被也不太相似，無法確定是昨天發生，也可能是舊影像。
但警方仍將擴大調閱網友指稱的時段、地點周邊監視器嘗試釐清，設法通知當事人到案說明，依公然猥褻罪嫌偵辦，並加強巡邏防制類似事件發生。
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