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搭高鐵上演「活春宮」、偷拍女學生「AI換泳裝」補教名師下場曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某補習班陳姓數學名師被控上課偷拍女學生裙底，還用AI合成女學生泳裝照，陳落網後坦承犯行，被法官依拍攝少年性影像未遂等罪判刑1年；另外得易服社會勞動部分判6月，得易科罰金部分則判11月。可上訴。

判決指出，陳男為鳳山某補習班數學名師，2024年5、6月間，他在補習班企圖以手機偷拍國中女學生的裙底隱私部位，所幸當時女學生用裙襬遮擋，讓他沒有偷拍成功。

同年7、8月，陳男從另名女學生的IG蒐集個人照片，並在補習班內又拿手機拍下另名女學生照片，回家利用AI軟體，將2名女學生的相片與不詳女子的照片作成比基尼泳裝照。

不僅於此，檢警還發現去年2月間，陳男與前女友視訊時，私自截下前女友裸露上身的私畫面，還趁兩人發生性行為時偷拍影片留存，再傳給友人觀賞。甚至在搭高鐵時，還與另一名女伴在車上上演「活春宮」，由女方在高鐵車廂座位上為陳男口交。

去年因女學生及家長提告，檢警搜索扣押陳男電腦與隨身碟，查出全部犯行。法院審理時，陳男僅否認有強拍前女友性愛影片，其餘罪名均坦承不諱。

高雄地院審理後，法官痛批陳男身為補習班老師，本應恪守職責，確保學生能有安全不受侵擾的學習環境，竟為了一己私慾，利用AI合成學生泳裝照、偷拍裙底，又嚴重侵害前女友的性隱私，更在公共場所公然猥褻，行為令人不齒。

法官審酌他犯後與部分被害人達成調解，依修正前兒少性剝削防制條例、成年人故意對少年犯罪、無故攝錄他人性影像及公然猥褻等罪，不得易科罰金之刑部分2罪合併判刑1年；得易服社會勞動但不得易科罰金2罪合併判6月；得易科罰金部分4罪則定執行刑11個月。可上訴。

高雄地院。（本報資料照片）
高雄地院。（本報資料照片）

高鐵 偷拍 數學

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