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幼兒園長之子毛畯珅強掰女童私處手機偷拍 法院再判賠100萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

圖為幼童示意圖，非當事人。／AI生成 蘇士堯
圖為幼童示意圖，非當事人。／AI生成 蘇士堯

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻46名女童，最高法院已就6名女童部分判刑28年8月徒刑定讞，另40名女童部分，一審判刑30年，案件上訴審理中。民事部分，一名受害女童父母提告求償，台北地方法院判決毛畯珅、其母洪珮筠應連帶賠償100萬元，可上訴。

毛畯珅2023年被踢爆以講故事名義對多名女童性侵、猥褻，還拍下影片留存。檢方查出毛2022年7月11日至2023年7月10日間，於幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲的幼童，最高法院判刑28年8月定讞，毛已入監服刑。

另外，毛也被查出自2021年10月起，在幼兒園對40名幼童加重強制性交或猥褻，並拍下性影像，還利用幼兒園監視器軟體，下載幼童更衣畫面收藏，檢方起訴之後，台北地院一審去年9月判刑30年，案件上訴台灣高等法院二審審理中。

民事部分，受害女童與家屬各自提告向毛畯珅、洪珮筠及幼兒園等求償。一名女童父母主張，毛2023年2月23日趁女兒上廁所時，拿手機偷拍便溺畫面，更趁替女兒擦拭私密處時，強行掰開性器官拍攝。

父母指出，毛畯珅同年3月1日在幼兒園大廳，替女兒擦藥時，強行拉開褲子、掰開私密處，再拿手機錄影；同年月15日、同年4月28日，毛二度趁女兒如廁時偷拍下體，毛的行為害女兒要接受兒童心理諮商治療，使女兒和他們深感痛苦，請求毛、洪珮筠連帶賠償200萬元。

毛畯珅沒有向法院提出任何書狀或陳述；洪珮筠則指出，她現在沒有辦法賠償。北院調閱相關刑事卷證，認定毛畯珅罪證明確，而洪女身為幼兒園實際負責人，並雇用毛，應負連帶賠償責任，審酌後判毛、洪女應連帶賠償女童父母各50萬元，共計100萬元。

另外，先前已經有4名女童及家長提告求償，法院分別判賠60萬、225萬、300萬、80萬元，再加上本案，目前法院判毛畯珅應賠償的金額累計共765萬元。

毛畯珅。圖／聯合報系資料照片
毛畯珅。圖／聯合報系資料照片

毛畯珅 幼兒園 猥褻

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