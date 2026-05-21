醒來被換褲！色夫拿FM2迷昏老婆硬上...她事後原諒還幫求情

台中1名人夫將FM2等藥物摻水迷昏妻子性侵，對方醒來驚覺褲子遭替換馬上赴醫院驗傷、報警，事後還在先生包包發現大量藥物、保險套；男子事後和妻子和解，對方還替他求情，法官考量其所犯最輕7年以上之罪，認定情堪憫恕減刑後依以藥劑犯強制性交罪判他3年7月，可上訴。

檢警調查，男子和妻子2025年1月20日同住時，竟事先將俗稱FM2、鎮定安眠劑等藥物摻入水中讓對方喝下，女子後來失去意識昏睡慘遭硬上得逞。

女子隔天近中午醒來時，因驚覺褲子遭更換，她隨即到醫院檢查並告知醫師自己可能遭下藥性侵，檢方獲報調查後才曝光。

台中地院審理時，男子坦承不諱，女子也指證歷歷，並提出先生包包內發現多種安眠、鎮定藥物及保險套的照片佐證。

中院審酌，案發時2人是夫妻，男子本應尊重妻子性自主權卻下藥性侵，考量他犯後坦承、雙方和解，女子也具狀替他求情，表示希望從輕量刑。

中院說，男子犯以藥劑犯強制性交罪法定刑為7年以上有期徒刑，考量情狀後依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依以藥劑犯強制性交罪判他3年7月。